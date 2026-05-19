Emily in Paris στη Μύκονο: Πίσω από μαύρες ομπρέλες η Lily Collins για να αποφύγει τους παπαράτσι

Σε ρυθμούς… Emily in Paris η Μύκονος, καθώς το τηλεοπτικό συνεργείο της επιτυχημένης σειράς πραγματοποιεί γυρίσματα στο νησί.

Σήμερα Τρίτη, οι εμβληματικοί Μύλοι της Μυκόνου μετατράπηκαν σε κινηματογραφικό σκηνικό και το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στην πρωταγωνίστρια της σειράς, Lily Collins.

Όπως κατέγραψε το mykonoslive.tv, η παραγωγή λαμβάνει αυστηρά μέτρα ώστε να μην αποκαλυφθούν εικόνες από τις εμφανίσεις της στα νέα επεισόδια: Άνδρες ασφαλείας ακολουθούν διαρκώς τη διάσημη ηθοποιό και, κάθε φορά που μετακινείται στον χώρο των γυρισμάτων, ανοίγουν μεγάλες μαύρες ομπρέλες γύρω της, δημιουργώντας ένα «τείχος» προστασίας απέναντι στους φωτογράφους και τις κάμερες.

Παρά τα αυξημένα μέτρα, δεκάδες παπαράτσι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν συγκεντρωθεί στη Μύκονο, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα αποκλειστικό πλάνο από τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Η περιοχή γύρω από τους Μύλους θυμίζει κινηματογραφικό πλατό, με εκατοντάδες κομπάρσους, τεχνικούς και μέλη της παραγωγής να συμμετέχουν στα γυρίσματα, δημιουργώντας μια έντονα κοσμοπολίτικη εικόνα στο «Νησί των Ανέμων».

Το παρασκήνιο, πάντως, πίσω από τις κάμερες είναι εξίσου έντονο με τα ίδια τα γυρίσματα, καθώς το «κυνηγητό» ανάμεσα στην ασφάλεια της παραγωγής και τους φωτογράφους συνεχίζεται ασταμάτητα.

