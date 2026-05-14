Έτοιμη η Μύκονος να υποδεχτεί την «Emily In Paris» - Τι ισχύει με τα έργα στον Άγιο Σώστη

Στο διεθνές προσκήνιο ετοιμάζεται να βρεθεί η Μύκονος μέσα από τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς «Emily In Paris», με τις τελευταίες ημέρες να κυκλοφορούν δημοσιεύματα και αναρτήσεις σχετικά με έργα και παρεμβάσεις στο νησί ενόψει της παραγωγής.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mykonos Live TV, τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Αγίου Σώστη δεν σχετίζονται με τη σειρά, αλλά αφορούσαν προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης

Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV, ο Πέτρος Νάζος βρέθηκε με την κάμερα του μέσου στην περιοχή και κατέγραψε την κατάσταση μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της ΔΕΥΑ Μυκόνου. Στο σχετικό βίντεο φαίνεται πως οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η άσφαλτος έχει ήδη τοποθετηθεί στο οδόστρωμα.

Οι παρεμβάσεις είχαν καθυστερήσει περίπου δύο μήνες, προκαλώντας ταλαιπωρία στους κατοίκους, ωστόσο κρίθηκαν απαραίτητες για τη βελτίωση του συστήματος υδροδότησης και της καθημερινότητας στο νησί.

Το Mykonos Live TV επισημαίνει πως δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα έργα και τα γυρίσματα της σειράς «Emily In Paris», ξεκαθαρίζοντας ότι η αποκατάσταση του δρόμου θα πραγματοποιούνταν έτσι κι αλλιώς.

Τα γυρίσματα φαίνεται πως θα πραγματοποιηθούν στη Μύκονο από τις 18 έως τις 26 Μαΐου, με τα σχετικά casting calls να αναζητούν βοηθητικούς ηθοποιούς για τις ανάγκες της σειράς στο νησί.

Ο Άγιος Σώστης και η παρέμβαση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην παραλία του Αγίου Σώστη, η οποία παραμένει μία από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Μυκόνου. Όπως ανέφερε ο Πέτρος Νάζος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής είχε παίξει στο παρελθόν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία είχε συγκεντρώσει υπογραφές ώστε η παραλία να παραμείνει αναλλοίωτη και χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις.

