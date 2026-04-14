Η «Emily in Paris» ετοιμάζει «βαλίτσες» για Ελλάδα και Μονακό

Toν Μάιο ξεκινούν τα γυρίσματα στην Ελλάδα για την επιτυχημένη σειρά του Netflix

Ανθή Κουρεντζή

Φαίνεται πως ο Γκαμπριέλ ετοιμάζεται να παρασύρει την Έμιλι στην Ελλάδα στον 6ο κύκλο της σειράς Emily in Paris.

Η επιτυχημένη ρομαντική κομεντί του Darren Star για το Netflix ξεκινά τα γυρίσματα τον Μάιο, με την Ελλάδα και το Μονακό να προστίθενται ως νέοι, λαμπεροί προορισμοί στο διεθνές σκηνικό της σειράς, η οποία έχει ήδη ταξιδέψει τηλεοπτικά σε πόλεις όπως η Ρώμη, η Βενετία, το Σεν Τροπέ και το Μεζέβ.

Ο Star θα δώσει το «παρών» στο PaleyFest LA την Παρασκευή, ενόψει της έναρξης των γυρισμάτων, συνοδευόμενος από βασικά μέλη του καστ, μεταξύ των οποίων οι Lily Collins, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery και Andrew Fleming.

emily-in-paris-season-4-part-2-first-look-1-082424-ff10f94905434af3981a1a8970ad8b16.jpg

Η σειρά «Emily in Paris» συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στο Netflix. Ο πέμπτος κύκλος έκανε ντεμπούτο στη δεύτερη θέση του Top 10 της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας 13,5 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες, ενώ διατήρησε την ίδια θέση και την επόμενη εβδομάδα με 13,3 εκατομμύρια.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής για τον έκτο κύκλο παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο το ελληνικό σκηνικό υποδηλώνει πως η ιστορία της Έμιλι (Lily Collins) και του κατά διαστήματα συντρόφου της, Γκαμπριέλ (Lucas Bravo), δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο φινάλε της πέμπτης σεζόν, ο Γκαμπριέλ στέλνει στην Έμιλι μια καρτ ποστάλ προσκαλώντας την σε μια απόδραση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύνδεσης.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τη σειρά χωρίς τον Γκαμπριέλ», δήλωσε ο δημιουργός Darren Star στο Variety τον Δεκέμβριο, όταν η πέμπτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι.

Στον πέμπτο κύκλο, η Έμιλι αγκαλιάζει πλήρως το ρωμαϊκό της κεφάλαιο ως επικεφαλής του Agence Grateau Rome, ενώ παράλληλα εμπλέκεται ερωτικά με τον Ιταλό Μαρτσέλο. Την ίδια στιγμή, ο Γκαμπριέλ εγκαταλείπει το εστιατόριό του και αναλαμβάνει θέση σεφ σε γιοτ.

Ο Star χαρακτήρισε τον Γκαμπριέλ ως τον «μεγάλο έρωτα» της Έμιλι, σημειώνοντας ότι οι κοινές τους σκηνές στον πέμπτο κύκλο διακατέχονται από «μια δόση νοσταλγίας», στοιχείο που αντανακλά την ωρίμανση της σειράς. Όπως εξήγησε, το βάθος της σχέσης τους πηγάζει από «ένα κοινό παρελθόν, με αναμνήσεις, καλές και δύσκολες στιγμές». Ο ίδιος τιμήθηκε τον Δεκέμβριο με τη Λεγεώνα της Τιμής από τον Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron.

emily-in-paris-season-5-lily-collins-102225-2-13885a828d2942ab8f79c975113d0477.jpg

Παράλληλα, ο πέμπτος κύκλος χαρακτηρίστηκε «πιο ώριμος και πιο παθιασμένος», με μία από τις πιο ανατρεπτικές εξελίξεις να είναι η σχέση της Μίντι (Ashley Park) με τον πρώην της Έμιλι, Άλφι (Lucien Laviscount).

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Star, ο οποίος εκτελεί χρέη executive producer μαζί με τους Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss και Joe Murphy, ενώ η Collins συμμετέχει επίσης στην παραγωγή. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή των Paramount Television Studios, Darren Star Productions και Jax Media.

