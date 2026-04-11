Emily in Paris: Η έκτη σεζόν θα γυριστεί στην Ελλάδα

H επιτυχημένη ρομαντική κωμική σειρά του Ντάρεν Σταρ για το Netflix, Emily in Paris, ξεκινάει τα γυρίσματα τον Μάιο και οι νέοι προορισμοί της είναι η Ελλάδα και το Μονακό, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Variety.

Όπως φαίνεται ο τηλεοπτικός «Γκάμπριελ» θα φέρει την Έμιλι στην Ελλάδα για την έκτη σεζόν της σειράς. Στο παρελθόν η σειρά είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και και συγκεκριμένα στη Ρώμη, τη Βενετία, το Σαιν-Τροπέ και τη Μεζέβ.

Η σειρά «Emily in Paris» συνεχίζει να έχει μεγάλη επιτυχία στο Netflix. Η 5η σεζόν έκανε το ντεμπούτο της στη 2η θέση της λίστας με τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας, με 13,5 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες τέσσερις ημέρες, διατηρώντας τη θέση αυτή και την επόμενη εβδομάδα με 13,3 εκατομμύρια.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς AP

Οι λεπτομέρειες της πλοκής για την 6η σεζόν παραμένουν μυστικές, αλλά το τέλος της προηγούμενης σεζόν έδειξε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες μεταξύ της Έμιλι (Κόλινς) και του ερωτικού της συντρόφου Γκάμπριελ, ο οποίος κάνει διακοπές στην Ελλάδα.

Στο φινάλε της 5ης σεζόν, ο Γκάμπριελ στέλνει στην Έμιλι μια καρτ ποστάλ προσκαλώντας την σε μια απόδραση στην Ελλάδα, υπονοώντας μια πιθανή αναθέρμανση της σχέσης τους.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τη σειρά χωρίς τον Γκάμπριελ», δήλωσε ο Ντάρεν Σταρ στο Variety τον Δεκέμβριο, όταν η 5η σεζόν έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι.

Διαβάστε επίσης