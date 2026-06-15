Συνεργασία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με το «Άλμα Ζωής» για το Δίκτυο Κέντρων Μαστού

Η εμπειρία των γυναικών με καρκίνο μαστού γίνεται μέρος του σχεδιασμού και της βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας.

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Συνεργασία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με το «Άλμα Ζωής» για το Δίκτυο Κέντρων Μαστού
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ΥΓΕΙΑ
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  • Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και ο Σύλλογος «Άλμα Ζωής» υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας καρκίνου μαστού με συμμετοχή των ασθενών.
  • Το «Άλμα Ζωής» συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση μοντέλου φροντίδας που λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των γυναικών με καρκίνο μαστού πέρα από τις επιστημονικές παραμέτρους.
  • Το Δίκτυο Κέντρων Μαστού περιλαμβάνει έξι νοσοκομεία της Αττικής και στοχεύει στη βελτίωση της φροντίδας μέσω συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
  • Προκλήσεις που αναδείχθηκαν είναι η ενίσχυση του συντονισμού ειδικοτήτων, η ομοιογενής τεκμηρίωση, η παρακολούθηση δεικτών ποιότητας και η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών.
  • Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία βιώσιμου, ποιοτικά τεκμηριωμένου μοντέλου φροντίδας βασισμένου στη διεπιστημονική συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των ασθενών.
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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η 1η Υγειονομική Περιφέρεια και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας για τον Καρκίνο του Μαστού», το οποίο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υγείας.

Η τρίτη συνάντηση του Δικτύου Κέντρων Μαστού της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στο νέο Μουσείο του Νοσοκομείου «Σωτηρία», και κατά τη διάρκειά της επισφραγίστηκε η συγκεκριμένη συνεργασία, που φέρνει ακόμη πιο κοντά το σύστημα υγείας στις ανάγκες και τις εμπειρίες των ίδιων των ασθενών.

Το «Άλμα Ζωής», με τη μακρόχρονη δράση και τη σημαντική συμβολή του στην ενημέρωση, στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών με καρκίνο μαστού, θα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός μοντέλου φροντίδας που λαμβάνει υπόψη, όχι μόνο τις επιστημονικές και κλινικές παραμέτρους, αλλά και την καθημερινή εμπειρία των γυναικών που βιώνουν τη νόσο. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων και ενισχύει τη μετάβαση σε ένα πραγματικά ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι ανάγκες, οι προτεραιότητες και οι εμπειρίες των γυναικών που διαγιγνώσκονται, θεραπεύονται και παρακολουθούνται για καρκίνο του μαστού, να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Αττικής και Συντονίστρια του Δικτύου, Όλγα Μπαλαούρα, η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου, καθώς και οι Διοικητές των συμμετεχόντων νοσοκομείων, οι Υπεύθυνοι των Κέντρων Μαστού και εκπρόσωποι του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν το Γ.Ν.Α. «Άγιοι Ανάργυροι», το Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάβ-βας», το Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», το Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» και το Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου», δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με κοινό στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί έως σήμερα, καθώς και τα επόμενα βήματα για τη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση της λειτουργίας των Κέντρων Μαστού. Παράλληλα, αναδείχθηκαν σημαντικές προκλήσεις, όπως η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, η ομοιογενής τεκμηρίωση διαδικασιών, η παρακολούθηση δεικτών ποιότητας και η διασφάλιση της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις ασθενείς. Η 1η ΥΠΕ Αττικής συνεχίζει να στηρίζει τα μέλη του Δικτύου, παρέχοντας πρότυπα τεκμηρίωσης, οδηγούς εργασίας, μηχανισμούς παρακολούθησης της προόδου και δυνατότητες διασύνδεσης μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

Η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Αττικής και Συντονίστρια του Δικτύου, Όλγα Μπαλαούρα, δήλωσε: «Η φροντίδα του καρκίνου του μαστού δεν μπορεί να σχεδιάζεται χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των γυναικών που τη βιώνουν. Η συνεργασία μας με το Άλμα Ζωής σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση, όπου η εμπειρία των ασθενών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα δίκτυο που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας, συντονισμένη και ανθρώπινη φροντίδα σε κάθε γυναίκα που το έχει ανάγκη.»

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου, ανέφερε: «Η εμπειρία των γυναικών με καρκίνο μαστού αποτελεί πολύτιμη γνώση για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της 1ης ΥΠΕ Αττικής να ενσωματώσει ουσιαστικά τη φωνή των ασθενών στη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δικτύου Κέντρων Μαστού. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία υπηρεσιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανά-γκες των γυναικών, ενισχύοντας την ποιότητα της φροντίδας και της συνολικής εμπει-ρίας τους σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.»

Απώτερος στόχος του Δικτύου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικά τεκμηριωμένου και βιώσιμου μοντέλου φροντίδας για τον καρκίνο του μαστού, βα-σισμένου στη διεπιστημονική συνεργασία, στην κοινή μεθοδολογία και στην ενεργό συμμετοχή των ασθενών.

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