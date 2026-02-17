Δίκτυο κέντρων μαστού συγκροτούν πέντε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Πέντε δημόσια νοσοκομεία αποτελούν τον βασικό πυρήνα του υπό συγκρότηση Δικτύου Κέντρων Μαστού, που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη φροντίδα του καρκίνου του μαστού στη χώρα μας.

Με συντονιστή την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και σε συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των ασθενών, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έχει ως στόχο την ανάπτυξη οργανωμένων και πιστοποιημένων Κέντρων Μαστού, με άμεσο αντίκτυπο στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Τα νοσοκομεία που συμμετέχουν είναι:

ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

ΓΑΝΠ «Μεταξά»

ΑΝΘ «Θεαγένειο»

ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»- ΓΝΜ «Έλενα Βενιζέλου»

ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Στα παραπάνω νοσοκομεία θα εφαρμοστούν πρότυπα ποιότητας και θα ακολουθήσει η διαδικασία πιστοποίησης. Μέσα στους επόμενους μήνες, στο δίκτυο αναμένεται να ενταχθεί και το ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», ώστε να ενισχυθεί η λειτουργική επάρκεια των κέντρων μαστού.

Την επίσημη έναρξη συγκρότησης του δικτύου, σηματοδότησε η συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο «Σοφία Μπεφόν» του ΕΚΑΒ.

«Η επιτυχία του έργου αυτού είναι μονόδρομος» ανέφερε χαρακτηριστικά, η διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και συντονίστρια του Δικτύου Κέντρων Μαστού, Όλγα Μπαλαούρα, επισημαίνοντας την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε τεκμηριωμένη, συντονισμένη και υψηλής ποιότητας ογκολογική φροντίδα. Σύμφωνα με την ίδια, στο δίκτυο θα θεσμοθετηθούν σαφείς ρόλοι, λειτουργικές Διεπιστημονικές Ομάδες (Multi-Disciplinary Teams-MDTs), καθώς και συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση δεικτών ποιότητας.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, επισήμανε ότι η διαπεριφερειακή συνεργασία και η οργανωμένη δικτύωση μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ενίσχυσης της ισότιμης φροντίδας, διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες που κατοικούν σε νησιά θα έχουν τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης, σαφούς θεραπευτικού σχεδιασμού και συντονισμένης παρακολούθησης, χωρίς καθυστερήσεις και κατακερματισμό της φροντίδας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) Γιώργος Καπετανάκης και η πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου.

Το έργο, με την ονομασία «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας για τον Καρκίνο του Μαστού», χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υγείας.