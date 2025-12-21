Λίλι Κόλινς: Αποκαλύπτει ποια σκηνή την έκανε να κλάψει στα γυρίσματα του «Emily in Paris»

Η Λίλι Κόλινς ξέσπασε σε δάκρυα στα γυρίσματα του «Emily in Paris» κατά την 5η σεζόν — αλλά όχι για τον λόγο που περιμένει κανείς.

Σε συνέντευξή της στο PEOPLE κατά την παγκόσμια πρεμιέρα της 5ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix στο Παρίσι στις 15 Δεκεμβρίου, η 36χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη σκηνή που την έκανε να κλάψει.

Lily Collins Says She Was ‘Crying’ Filming This Scene for ‘Emily in Paris’ Season 5 (Exclusive) https://t.co/OEhh5lBFeJ — People (@people) December 21, 2025

«Ένα από τα πιο διασκεδαστικά μου στιγμιότυπα ήταν τα γυρίσματα της σκηνής με την Άσλεϊ [Παρκ], όπου φορούσαμε μάσκες προσώπου και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε — κλαίγαμε», αποκάλυψε η Κόλινς, προσθέτοντας: «Είναι πάντα διασκεδαστικά με την Άσλεϊ».

Η Lily Collins και η Ashley Park / AP

Η 36χρονη ηθοποιός συνέχισε να μιλά με ενθουσιασμό για την συμπρωταγωνίστριά της.

«Υπάρχουν τόσες πολλές διασκεδαστικές σκηνές. Το να πάμε στη Βενετία ήταν επικό, ξέρεις, δεν είχα πάει ποτέ στη Βενετία, οπότε τα γυρίσματα με την Άσλεϊ στους δρόμους της Βενετίας ήταν πραγματικά μαγικά», είπε η Κόλινς για τη συμπρωταγωνίστριά της.

Στο «Emily in Paris», η Κόλινς υποδύεται την ομώνυμη Αμερικανίδα χαρακτήρα, ενώ η Παρκ την καλύτερη της φίλη, Μίντι, την οποία η Έμιλι γνώρισε μετά τη μετακόμισή της στο Παρίσι στην πρώτη σεζόν.

https://www.instagram.com/reel/C_s2iLRN5xL/

Η Παρκ είχε μιλήσει πριν λίγο καιρό στο «PEOPLE» για το τέλος των γυρισμάτων της 5ης σεζόν: «Τελειώσαμε τα γυρίσματα στη Βενετία, οπότε το να μπορέσουμε απλώς να εξερευνήσουμε ή να βρισκόμαστε σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία», είπε η ηθοποιός.

