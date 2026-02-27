Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα του Grey’s Anatomy μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Τη μνήμη του ηθοποιού Έρικ Ντέιντίμησε η δημοφιλής ιατρική σειρά Grey's Anatomy, μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του, με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο τέλος του επεισοδίου που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Το βίντεο ήταν ένα μοντάζ διάρκειας 60 δευτερολέπτων με χαρακτηριστικές στιγμές του αγαπημένου χαρακτήρα του, Dr. Mark «McSteamy» Sloan, τον οποίο υποδύθηκε για επτά σεζόν. Το αφιέρωμα πλαισιώθηκε μουσικά από τη διασκευή του «Chasing Cars» των Snow Patrol - ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με τη σειρά ήδη από τον δεύτερο κύκλο.

In loving memory of Eric Dane. ❤️ pic.twitter.com/ly5158927s — Grey's Anatomy (@GreysABC) February 27, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς ανέφερε: «Στη μνήμη του Έρικ Ντέιν», συνοδεύοντας το βίντεο που κατέληγε σε ασπρόμαυρο πορτρέτο του ηθοποιού. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Ντέιν έφυγε από τη ζωή ανήμερα της 20ής επετείου από την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά.

Grey’s Anatomy is expected to pay tribute to Eric Dane in the upcoming episode next week when Grey’s returns after a break (Deadline). #GreysAnatomy



Today marks 20 years from his first appearance as Mark Sloan in the series? pic.twitter.com/6qUvlvrfv1 — Grey’s Anatomy News (@GreysTvNews) February 20, 2026

Η γενναία μάχη με το ALS

Ο Έρικ Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, περίπου δέκα μήνες αφότου είχε αποκαλύψει δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του επισημαίνεται ότι έδωσε γενναία μάχη με την ασθένεια, έχοντας στο πλευρό του τους δικούς του ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του με το ALS υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας για τη νόσο.

“I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.



Eric Dane leaves his daughters —… pic.twitter.com/kHA4UjW4yK — Netflix (@netflix) February 20, 2026

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζώρτζια, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, την ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ – η οποία παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει.

Ο Ντέιν είχε κινηματογραφήσει την τελευταία του συνέντευξη, η οποία είχε εκ των προτέρων συμφωνηθεί να μεταδοθεί μετά τον θάνατό του, στο πλαίσιο της σειράς «Famous Last Words», που δίνει στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει μια πολιτιστική προσωπικότητα αφού έχει φύγει από τη ζωή.

Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι του δημιούργησαν διαδικτυακό έρανο για τη στήριξη των παιδιών του, ο οποίος έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

