Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα του Grey’s Anatomy μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Το Grey’s Anatomy αποχαιρετά τον «McSteamy»
Τη μνήμη του ηθοποιού Έρικ Ντέιντίμησε η δημοφιλής ιατρική σειρά Grey's Anatomy, μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του, με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο τέλος του επεισοδίου που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.
Το βίντεο ήταν ένα μοντάζ διάρκειας 60 δευτερολέπτων με χαρακτηριστικές στιγμές του αγαπημένου χαρακτήρα του, Dr. Mark «McSteamy» Sloan, τον οποίο υποδύθηκε για επτά σεζόν. Το αφιέρωμα πλαισιώθηκε μουσικά από τη διασκευή του «Chasing Cars» των Snow Patrol - ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με τη σειρά ήδη από τον δεύτερο κύκλο.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς ανέφερε: «Στη μνήμη του Έρικ Ντέιν», συνοδεύοντας το βίντεο που κατέληγε σε ασπρόμαυρο πορτρέτο του ηθοποιού. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Ντέιν έφυγε από τη ζωή ανήμερα της 20ής επετείου από την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά.
Η γενναία μάχη με το ALS
Ο Έρικ Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, περίπου δέκα μήνες αφότου είχε αποκαλύψει δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του επισημαίνεται ότι έδωσε γενναία μάχη με την ασθένεια, έχοντας στο πλευρό του τους δικούς του ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του με το ALS υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας για τη νόσο.
Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζώρτζια, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, την ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ – η οποία παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει.
Ο Ντέιν είχε κινηματογραφήσει την τελευταία του συνέντευξη, η οποία είχε εκ των προτέρων συμφωνηθεί να μεταδοθεί μετά τον θάνατό του, στο πλαίσιο της σειράς «Famous Last Words», που δίνει στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει μια πολιτιστική προσωπικότητα αφού έχει φύγει από τη ζωή.
Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι του δημιούργησαν διαδικτυακό έρανο για τη στήριξη των παιδιών του, ο οποίος έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.