Η σύζυγος του Τζέιμς βαν ντερ Μπικ για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν: «Θα μας λείψουν οι άντρες μας»

Με ένα συγκινητικό και ταυτόχρονα πικρόγλυκο μήνυμα αποχαιρέτησε τον Έρικ Ντέιν η σύζυγος του Τζέιμς βαν ντερ Μπικ, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ.

Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ δημοσίευσε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου ένα μήνυμα στα Instagram Stories, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία από το 2017, στην οποία ποζάρουν η ίδια και ο σύζυγός της μαζί με τον Έρικ Ντέιν, την σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, καθώς και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια πριν από μερικά χρόνια.

Στη φωτογραφία, που είχε τραβηχτεί στο Λος Άντζελες, οι δύο οικογένειες εμφανίζονται χαμογελαστές σε κοινή τους δημόσια εμφάνιση.

«Αναπαύσου εν ειρήνη @realericdane», έγραψε η Kimberly πάνω στην εικόνα, προσθέτοντας: «Σ’ αγαπάμε @rebeccagayheartdane. Θα μας λείψουν οι άντρες μας που γελούσαν μαζί στα χριστουγεννιάτικα πάρτι».

Ο Έρικ Ντέιν πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, δέκα μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Η απώλειά του ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Τζέιμς βαν ντερ Μπικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη δυόμισι ετών με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η φωτογραφία που ανάρτησε η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ προερχόταν από το 16ο ετήσιο Chrysalis Butterfly Ball, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2017 στο Λος Άντζελες. Η εκδήλωση συγκεντρώνει πόρους για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Chrysalis, ο οποίος στηρίζει ανθρώπους που δυσκολεύονται να βρουν εργασία και οικονομική σταθερότητα. Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ αποτελεί διαχρονική υποστηρίκτρια της πρωτοβουλίας.

Οι δύο οικογένειες είχαν φωτογραφηθεί μαζί και σε αντίστοιχη εκδήλωση τρία χρόνια νωρίτερα, το 2014.

Τα συγκινητικά «αντίο» των συμπρωταγωνιστών του Έρικ Ντέιν

Πλήθος φίλων και συνεργατών του Έρικ Ντέιν πέτισαν φόρο τιμής τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό του.

Ο Πάτρικ Ντάμσεϊ, που πρωταγωνίστησε δίπλα του στην επιτυχημένη ιατρική σειρά του ABC Grey's Anatomy, μίλησε με συγκίνηση για τη συνεργασία τους σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. «Λυπάμαι βαθιά για τα παιδιά του», ανέφερε. «Ανταλλάσσαμε μηνύματα, μιλήσαμε περίπου πριν από μία εβδομάδα. Κάποιοι κοινοί φίλοι μας τον επισκέφθηκαν και είχε αρχίσει να χάνει την ικανότητά του να μιλά».

Ο Ντάμπσεϊ χαρακτήρισε τον Ντέιν «τον πιο αστείο άνθρωπο», προσθέτοντας πως «ήταν χαρά να δουλεύεις μαζί του. Θέλω να τον θυμάμαι έτσι, γιατί κάθε φορά που βρισκόταν στο πλατό, έφερνε μαζί του απίστευτη ζωντάνια».

Από την πλευρά της, η Κέιτ Γουόλς, επίσης συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά, δήλωσε μέσω Instagram: «Δυσκολεύομαι να βρω λόγια για να εκφράσω τη θλίψη μου. Πάνω απ’ όλα σκέφτομαι τις κόρες του και τη Ρεμπέκα και τους στέλνω τις προσευχές και την αγάπη μου».

Η Γουόλς σημείωσε ότι αγαπούσε την «ευαισθησία και την ευαλωτότητά του - και φυσικά την ευφυΐα του», θυμίζοντας πως οι ηθοποιοί περνούσαν περισσότερες ώρες μαζί στο πλατό απ’ ό,τι με οποιονδήποτε άλλον, γεγονός που τους έκανε να λειτουργούν «σαν οικογένεια».

