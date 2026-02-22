Alfa Romeo Junior Ibrida: Οκτώ χρόνια εγγύηση και όφελος 2.000 ευρώ
Η Junior τοποθετείται στην κατηγορία των B-SUV, με έμφαση στον σχεδιασμό και την οδηγική αίσθηση.
Η Alfa Romeo προχωρά σε νέα εμπορική ενέργεια για την ελληνική αγορά, ενισχύοντας την παρουσία της Junior Ibrida με συνδυασμό οικονομικού οφέλους και εκτεταμένης εργοστασιακής κάλυψης. Η ήπια υβριδική έκδοση του μοντέλου διατίθεται από συγκεκριμένο απόθεμα ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με όφελος 2.000 ευρώ στην τελική τιμή.
Παράλληλα, συνοδεύεται από 8ετή εγγύηση ή έως 120.000 χιλιόμετρα για τα μηχανικά μέρη, καθώς και ισόχρονη οδική βοήθεια. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι η εγγύηση καλύπτει και τη μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος, ενώ είναι πλήρως μεταβιβάσιμη, ακολουθώντας το όχημα και όχι τον ιδιοκτήτη.
