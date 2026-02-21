Πόσο πράσινη και φθηνή είναι η ηλεκτροκίνηση των ηλεκτρικών ταξί στην Ελλάδα σήμερα;

Στην πράξη, το λειτουργικό ενεργειακό κόστος μπορεί να είναι παρόμοιο, ειδικά όταν η φόρτιση γίνεται εκτός φθηνού νυχτερινού τιμολογίου ή μέσω ταχυφορτιστών.

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Πόσο πράσινη και φθηνή είναι η ηλεκτροκίνηση των ηλεκτρικών ταξί στην Ελλάδα σήμερα;

Οι οδηγοί ταξί θέτουν φορολογικά αιτήματα αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Η απόφαση του σωματείου ΣΑΤΑ είναι για κυλιόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις.

Eurokinissi
ΑΠΟΨΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συζήτηση γύρω από την ηλεκτροκίνηση παρουσιάζεται συχνά με απόλυτους όρους, όπως μηδενικοί ρύποι, χαμηλό κόστος, βιώσιμη μετάβαση κλπ. Όμως στην ελληνική πραγματικότητα και ειδικά στον κλάδο των ταξί η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η πλειονότητα των ηλεκτρικών ταξί φορτίζει νυχτερινές ώρες, όταν τα οχήματα δεν εργάζονται. Εκεί όμως βρίσκεται η βασική αντίφαση. Τη νύχτα η παραγωγή από ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά, είναι πρακτικά μηδενική και το φορτίο καλύπτεται κυρίως από φυσικό αέριο, λιγνίτη και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, όπως το λιγνιτικό ρεύμα των Σκοπίων. Άρα, η φόρτιση δεν γίνεται με «πράσινο» ρεύμα αλλά με το πιο ανθρακικό μείγμα του 24ώρου.

Αντίθετα, τις μεσημεριανές ώρες η διείσδυση ΑΠΕ μπορεί να ξεπερνά το 60% της ζήτησης και συχνά υπάρχει περίσσεια παραγωγής που είτε περικόπτεται είτε εξάγεται σε χαμηλή τιμή. Χωρίς αποθήκευση ενέργειας, η πράσινη ενέργεια δεν μεταφέρεται χρονικά στη νυχτερινή φόρτιση. Συνεπώς, το «μηδενικό αποτύπωμα» δεν εξαρτάται από το όχημα, αλλά από το ενεργειακό σύστημα.

Αν δούμε το οικονομικό σκέλος, ένα τυπικό ημερήσιο προφίλ ταξί περίπου 100 χιλιομέτρων απαιτεί γύρω στις 20 kWh για ένα μεσαίο ηλεκτρικό ΤΑΧΙ. Με τιμή φόρτισης περίπου 0,50€/kWh, το ημερήσιο κόστος φτάνει τα 10€. Ένα diesel ταξί που καταναλώνει 6,6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα με τιμή καυσίμου περίπου 1,55€/λίτρο (σημερινές τιμές) οδηγεί επίσης σε ημερήσιο κόστος περίπου 10€.

Στην πράξη, το λειτουργικό ενεργειακό κόστος μπορεί να είναι παρόμοιο, ειδικά όταν η φόρτιση γίνεται εκτός φθηνού νυχτερινού τιμολογίου ή μέσω ταχυφορτιστών.

Το ηλεκτρικό όχημα έχει σαφώς χαμηλότερες ανάγκες μηχανικής συντήρησης λόγω λιγότερων κινούμενων μερών, όμως μετά από 7 έως 8 χρόνια έντονης επαγγελματικής χρήσης θα απαιτηθεί αντικατάσταση της μπαταρίας του οχήματος, με κόστος που μπορεί να ξεκινά από 7.000€ και να ξεπερνά τις 10.000€. Για έναν επαγγελματία οδηγό και ιδιοκτήτη αυτό λειτουργεί ως καθυστερημένο κόστος που συχνά εξανεμίζει τα οφέλη των επιδοτήσεων και της μειωμένης συντήρησης από το επιδοτούμενο πρόγραμμα " Πράσινο ΤΑΧΙ"

Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι τα ίδια τα ηλεκτρικά οχήματα , αλλά η έλλειψη ενεργειακής αποθήκευσης και υποδομών. Η ηλεκτροκίνηση αποδίδει ουσιαστικά όταν υπάρχει πλεονάζουσα πράσινη ενέργεια που μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειάζεται, σε συνδυασμό με έξυπνη φόρτιση. Σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία, όπου υπάρχει υψηλή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας όλο το 24ωρο και ισχυρή επένδυση σε αποθήκευση και δίκτυα, το ηλεκτρικό όχημα φορτίζει πράγματι με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Στην Ελλάδα όμως απουσιάζουν ακόμη εκτεταμένες υποδομές ταχυφόρτισης σε πιάτσες ταξί, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και χρονική εξισορρόπηση της πράσινης παραγωγής. Χωρίς αυτά, η ηλεκτροκίνηση κινδυνεύει να μεταφέρει απλώς τις εκπομπές από την εξάτμιση στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μύθος, αλλά ο τρόπος εφαρμογής της μπορεί να δημιουργεί την ψευδαίσθηση μηδενικού αποτυπώματος. Για να γίνει πραγματικά βιώσιμη για τα ταξί στην Ελλάδα απαιτείται αποθήκευση πράσινης ενέργειας, έξυπνη χρονική φόρτιση, δίκτυο ταχυφορτιστών και περαιτέρω αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Μέχρι τότε, η μετάβαση δεν αποτελεί μόνο τεχνολογικό ζήτημα, αλλά κυρίως ενεργειακό και υποδομικό.

Άρα μέχρι να γίνουμε η Σκανδιναβία του Νότου , έχουμε ακόμα δρόμο , και δεν χρειάζεται εδώ και τώρα να βάλουμε την δήθεν πράσινη θηλιά στους ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ αφού η χώρα δεν είναι έτοιμη, ούτε υποδομιακά, ούτε ενεργειακά αναφορικά με το πρασίνισμα του ηλεκτροπαραγωγικού μείγματος που θα αποδίδει 24 ώρες το 24ωρο

Μιχάλης Χριστοδουλίδης Διπλ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ Ενεργειακός Αναλυτής

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, διασώθηκαν άλλοι 20

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Χαρτογράφηση μιας καταστροφικής φιλίας - Από πάρτι με γυμνόστηθες στο Πουκέτ σε ταξίδια στο Paedo Island

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Στα 172,5 μέτρα η Σαγράδα Φαμίλια - Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος 144 χρόνια μετά

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά - «Σε προχωρημένο στάδιο» ο σχεδιασμός Τραμπ για επέμβαση

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

08:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Χτίζουν» σερί χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (21/02)

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πάρκαρε μόνο του;

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στη Λήμνο: 112 για περιορισμό των μετακίνησεων – Αυτοκίνητα κάτω από τα νερά στην πόλη

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Matrix LED: Κάνουν τη νύχτα… μέρα!

07:46ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο πράσινη και φθηνή είναι η ηλεκτροκίνηση των ηλεκτρικών ταξί στην Ελλάδα σήμερα;

07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στη Λήμνο: 112 για περιορισμό των μετακίνησεων – Αυτοκίνητα κάτω από τα νερά στην πόλη

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Στα 172,5 μέτρα η Σαγράδα Φαμίλια - Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος 144 χρόνια μετά

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά - «Σε προχωρημένο στάδιο» ο σχεδιασμός Τραμπ για επέμβαση

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ