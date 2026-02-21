Ford Matrix LED: Κάνουν τη νύχτα… μέρα!

Οι προβολείς Matrix LED αποτελούνται από πολλές μικρές μονάδες LED που ελέγχονται ανεξάρτητα

Newsbomb

Ford Matrix LED: Κάνουν τη νύχτα… μέρα!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ford δίνει έμφαση στην ασφάλεια της νυχτερινής οδήγησης, επενδύοντας στην τεχνολογία φωτισμού Matrix LED, η οποία προσαρμόζεται αυτόματα στις πραγματικές συνθήκες του δρόμου.

Η οδήγηση μετά το ηλιοβασίλεμα παραμένει απαιτητική για τους Ευρωπαίους οδηγούς, λόγω μειωμένης ορατότητας, έντονων εναλλαγών φωτός και απρόβλεπτων κινήσεων από άλλα οχήματα, πεζούς ή ποδηλάτες.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, διασώθηκαν άλλοι 20

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Χαρτογράφηση μιας καταστροφικής φιλίας - Από πάρτι με γυμνόστηθες στο Πουκέτ σε ταξίδια στο Paedo Island

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Στα 172,5 μέτρα η Σαγράδα Φαμίλια - Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος 144 χρόνια μετά

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά - «Σε προχωρημένο στάδιο» ο σχεδιασμός Τραμπ για επέμβαση

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

08:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Χτίζουν» σερί χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (21/02)

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πάρκαρε μόνο του;

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στη Λήμνο: 112 για περιορισμό των μετακίνησεων – Αυτοκίνητα κάτω από τα νερά στην πόλη

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Matrix LED: Κάνουν τη νύχτα… μέρα!

07:46ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο πράσινη και φθηνή είναι η ηλεκτροκίνηση των ηλεκτρικών ταξί στην Ελλάδα σήμερα;

07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στη Λήμνο: 112 για περιορισμό των μετακίνησεων – Αυτοκίνητα κάτω από τα νερά στην πόλη

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Στα 172,5 μέτρα η Σαγράδα Φαμίλια - Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος 144 χρόνια μετά

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά - «Σε προχωρημένο στάδιο» ο σχεδιασμός Τραμπ για επέμβαση

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ