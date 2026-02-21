Ford Matrix LED: Κάνουν τη νύχτα… μέρα!

Η Ford δίνει έμφαση στην ασφάλεια της νυχτερινής οδήγησης, επενδύοντας στην τεχνολογία φωτισμού Matrix LED, η οποία προσαρμόζεται αυτόματα στις πραγματικές συνθήκες του δρόμου.

Η οδήγηση μετά το ηλιοβασίλεμα παραμένει απαιτητική για τους Ευρωπαίους οδηγούς, λόγω μειωμένης ορατότητας, έντονων εναλλαγών φωτός και απρόβλεπτων κινήσεων από άλλα οχήματα, πεζούς ή ποδηλάτες.

