F1: Η McLaren προβληματίζεται και ζητά αλλαγές στους κανονισμούς
Η McLaren ζητά επείγουσες αλλαγές στους κανονισμούς της Formula 1 για το 2026, εκφράζοντας ανησυχίες τόσο για την ασφάλεια όσο και για την ποιότητα των αγώνων, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στη Μελβούρνη.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο επικεφαλής της ομάδας, Andrea Stella, κάλεσε τη FIA και τις υπόλοιπες ομάδες να εξετάσουν άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις, καθώς τα νέα μονοθέσια με το σημαντικά ενισχυμένο υβριδικό σύστημα ισχύος αλλάζουν θεμελιωδώς τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:47 ∙ WHAT THE FACT
Ο MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
F1: Η McLaren προβληματίζεται και ζητά αλλαγές στους κανονισμούς
09:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού
08:46 ∙ WHAT THE FACT
Βακτήριο ηλικίας 5.000 ετών από πάγο βρέθηκε ανθεκτικό σε 10 σύγχρονα αντιβιοτικά
08:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ανδρέα μπορείς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
05:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS
07:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»
13:49 ∙ WHAT THE FACT