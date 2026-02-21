Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

 Το νέο σύστημα τετρακίνησης quattro διαθέτει εξελιγμένο έλεγχο κατανομής ροπής στον πίσω άξονα, επιτρέποντας ταχύτερες αντιδράσεις, αυξημένη πρόσφυση και πιο ουδέτερη συμπεριφορά στις στροφές.

Το νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας για την Audi Sport. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το σπορ μεσαίο μοντέλο υιοθετεί plug-in hybrid τεχνολογία, διατηρώντας τον δυναμικό χαρακτήρα των RS, αλλά προσθέτοντας σαφώς αυξημένη αποδοτικότητα και ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινή χρήση.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος V6 2.9 biturbo, ο οποίος αποδίδει 510 ίππους και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 130 kW.

