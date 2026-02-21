Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

Το νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας για την Audi Sport. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το σπορ μεσαίο μοντέλο υιοθετεί plug-in hybrid τεχνολογία, διατηρώντας τον δυναμικό χαρακτήρα των RS, αλλά προσθέτοντας σαφώς αυξημένη αποδοτικότητα και ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινή χρήση.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος V6 2.9 biturbo, ο οποίος αποδίδει 510 ίππους και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 130 kW.

