Xpeng Land Aircraft Carrier: 7.000 παραγγελίες για το 6x6 με το ιπτάμενο αυτοκίνητο

Η Xpeng δηλώνει έτοιμη να παραδώσει μέσα στο 2026 το πρώτο «μεταβλητό ιπτάμενο αυτοκίνητο» στον κόσμο, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 7.000 παραγγελίες στην Κίνα.

Του Γιάννη Σκουφή

Ενώ στην Ευρώπη η Xpeng κάνει τα πρώτα της βήματα με το G6 και το G9, στην Κίνα ετοιμάζεται να περάσει σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Μέσω της θυγατρικής της, AeroHT (γνωστής πλέον ως Aridge), έχει εξελίξει το Land Aircraft Carrier, ένα συνδυασμό ηλεκτρικού 6x6 van και αποσπώμενου eVTOL αεροσκάφους κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι πρόκειται για το πρώτο «modular flying car» παραγωγής, με τις εγκαταστάσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει την κατασκευή μοντέλων προ-παραγωγής. Σύμφωνα με στελέχη της Xpeng, οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες αναμένονται εντός του 2026, ενώ οι παραγγελίες έχουν ήδη φτάσει τις 7.000.

Το Land Aircraft Carrier αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το επίγειο όχημα είναι ένα μεγάλο τετραθέσιο 6x6 van με πίσω πόρτες που ανοίγουν αντίθετα, σύστημα τετραδιεύθυνσης και range-extender σύνολο κίνησης που προσφέρει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Παράλληλα, λειτουργεί ως σταθμός φόρτισης και μεταφοράς για το ιπτάμενο όχημα.

Το «ιπτάμενο pod» θυμίζει γιγαντιαίο drone με έξι έλικες. Διαθέτει σύστημα ελέγχου με έναν κεντρικό μοχλό, δυνατότητα αυτόματης απογείωσης και προσγείωσης, αυτόνομη πλοήγηση και πολλαπλά συστήματα ασφαλείας. Η Xpeng ποντάρει πολύ στην ευκολία χειρισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν απαιτείται κλασική εμπειρία πιλότου για τη χρήση του.

Ενδιαφέρον έχει και η εσωτερική πολιτική της εταιρείας: πριν ξεκινήσουν οι παραδόσεις, ολόκληρη η διοικητική ομάδα –συμπεριλαμβανομένου του CEO και του CFO– θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να πετάξει το όχημα, ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο τελικό προϊόν.

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις άδειες πτήσης και τη μαζική εμπορική χρήση ενός τέτοιου οχήματος. Ωστόσο, η Xpeng δείχνει αποφασισμένη να μετατρέψει την ιδέα της αστικής εναέριας μετακίνησης από concept σε πραγματικότητα.

