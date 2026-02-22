«Ώρα μηδέν» για το Ιράν: Σε στρατιωτική ετοιμότητα οι ΗΠΑ - Τα σενάρια πολέμου και το τελεσίγραφο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αεροπορικά πλήγματα για την εξουδετέρωση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων της Τεχεράνης, καθώς και μία παρατεταμένη εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος Χαμενεΐ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η φωτογραφία που παρέχεται από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει ναύτη να φυλά σκοπιά πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στον Ινδικό Ωκεανό, στις 22 Ιανουαρίου 2026.

AP.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αεροπορικά πλήγματα κατά του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν και ενδεχόμενη εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος Χαμενεΐ.
  • Οι ΗΠΑ έχουν θέσει τελεσίγραφο 10
  • 15 ημερών για την επίτευξη ουσιαστικής πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, προειδοποιώντας για «άσχημα πράγματα» σε περίπτωση αποτυχίας.
  • Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά είναι έτοιμος να δράσει αν δεν υπάρξει επαληθεύσιμη παύση του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν σταματήσει σε βασικά σημεία διαφωνίας, όπως το επίπεδο εμπλουτισμένου ουρανίου, το πυραυλικό πρόγραμμα και οι κυρώσεις.
  • Το Ιράν αναμένεται να παρουσιάσει αντιπρόταση μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι στρατιωτική δράση θα δυσχεράνει την επίτευξη συμφωνίας.
Snapshot powered by AI

Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται στο «χείλος» της σύγκρουσης, όπως αποτυπώνεται σε μία ιστορική αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση. Η συγκέντρωση δυνάμεων έρχεται καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες στη Γενεύη απογοήτευσαν τους Αμερικανούς διαμορφωτές πολιτικής, με τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, να αναφέρει ότι οι Ιρανοί ήταν «απρόθυμοι να αναγνωρίσουν» τις «κόκκινες γραμμές» του Ντόναλντ Τραμπ.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ έθεσε τελεσίγραφο για μία «ουσιαστική» πυρηνική συμφωνία. «Θα έλεγα ότι αυτός θα ήταν αρκετός χρόνος, 10 – 15 ημέρες, περίπου το μέγιστο», τόνισε. Ακόμη, προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, «θα συμβούν άσχημα πράγματα», μιλώντας στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, τόνισε αργότερα πως ενώ «η διπλωματία ήταν πάντοτε η πρώτη επιλογή του προέδρου», η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να αναλάβει δράση εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε επαληθεύσιμη παύση του εμπλουτισμού.

«Ο Τραμπ αναρωτιέται γιατί το Ιράν δεν έχει καταθέσει τα όπλα»

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναρωτιέται γιατί το Ιράν δεν έχει υποχωρήσει υπό την αυξανόμενη αμερικανική πίεση, καθώς οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν στάσιμες σε βασικά σημεία, σε συνέντευξη στο Fox News.

Ο Γουίτκοφ σημείωσε ότι ο Τραμπ αναρωτιέται γιατί η Τεχεράνη δεν έχει «καταθέσει τα όπλα» παρά την ισχυρή αμερικανική ναυτική και θαλάσσια παρουσία στην περιοχή.

«Ο πρόεδρος με ρώτησε το πρωί και… δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “απογοητευμένος”, γιατί κατανοεί ότι έχει πολλές εναλλακτικές, αλλά είναι περίεργος», σημείωσε.

Ο Γουίτκοφ υπαινίσσεται ότι η Ουάσινγκτον περιμένει από το Ιράν να δηλώσει επισήμως ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα και να παρουσιάσει συγκεκριμένα βήματα για να το αποδείξει. Οι τοποθετήσεις έρχονται καθώς οι δύο κύκλοι συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν «κολλήσει» σε σημαντικά σημεία διαφωνίας, όπως τα επίπεδα εμπλουτισμένου ουρανίου, το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εύρος της χαλάρωσης των κυρώσεων.

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, τόνισε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε «κατευθυντήριες αρχές», αν και ο Λευκός Οίκος αποσαφήνισε πως παραμένουν σημαντικές διαφορές.

Ο Αρακτσί επεσήμανε ότι μία αντιπρόταση θα μπορούσε να είναι έτοιμη μέσα σε 2 – 3 ημέρες για έγκριση από ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους, με περισσότερες συνομιλίες πιθανές σε 1 εβδομάδα περίπου. Σημείωσε ότι στρατιωτική δράση θα περιέπλεκε τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

