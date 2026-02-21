Ιράν: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει στρατιωτικές δυνάμεις στις αμερικανικές βάσεις και στις θάλασσες της περιοχής. Μέσω δορυφορικών εικόνων και άλλων ανοιχτών πηγών, η «Le Monde» καταγράφει αυτή την κίνηση σε πρωτόγνωρη κλίμακα.

Η στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν στηρίζεται σε δύο πυλώνες: διαπραγμάτευση και στρατιωτική ενίσχυση. Από τη μία πλευρά, οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προχωρούν: την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια «συμφωνία αρχής», χάρη σε «κατασκευαστικές» συζητήσεις.

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει στα σύνορα του Ιράν στρατιωτικά μέσα με ρυθμό και μέγεθος πρωτοφανή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται κυρίως σε αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, χωρίς να φαίνεται ότι αναπτύσσονται σημαντικά χερσαία στρατεύματα, όπως επισημαίνει ο Seth Jones από το Centre for Strategic and International Studies στο Associated Press.

Οι επιφυλάξεις των συμμάχων των ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις κινήσεις της Ουάσινγκτον: τα μαχητικά αεροσκάφη πληθαίνουν συνεχώς στις βάσεις τους.

Στις 18 Φεβρουαρίου, δορυφορικές εικόνες της Planet Labs που μεταδίδονται από τη Le Monde δείχνουν τριάντα αεροσκάφη στη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, μεταξύ των οποίων Growler, F-15 και F-35. Δύο ημέρες αργότερα, ο αριθμός τους σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 59, σύμφωνα με εικόνες της Airbus.

