Reuters: Πλήγμα του Τραμπ κατά του Ιράν, «πιθανό στις επόμενες 24 ώρες», προειδοποιούν αξιωματούχοι

Ένας πύραυλος Zelzal εκτοξεύεται από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διάρκεια των ελιγμών τους έξω από την πόλη Koμ του Ιράν.

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν είναι πλέον πιθανό να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών, καθώς η Ουάσιγκτον ξεκινά την απομάκρυνση προσωπικού από κρίσιμες βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, σημείωνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, το Πεντάγωνο έχει παρουσιάσει στον πρόεδρο Τραμπ ένα ευρύ φάσμα επιλογών για πιθανούς στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της χώρας και εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων.

Ωστόσο, άλλες επιλογές, όπως μια κυβερνοεπίθεση ή ένα πλήγμα κατά του εσωτερικού μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν, θεωρούνται πιο πιθανές, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τους NYT.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οποιαδήποτε επίθεση απέχει τουλάχιστον μερικές ημέρες και θα μπορούσε να προκαλέσει σφοδρά αντίποινα από το Ιράν, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στην εφημερίδα.

Η αναφορά σημειώνει, επικαλούμενη στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι το Αμερικανικό Ναυτικό διαθέτει αυτή τη στιγμή τρία αντιτορπιλικά με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων και το Roosevelt, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει πλεύσει προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, το Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει τουλάχιστον ένα υποβρύχιο με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων στην περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να αποσύρουν ορισμένους στρατιώτες και στελέχη από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται απότομα, μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ότι αμερικανικές βάσεις θα αποτελέσουν στόχο εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η αποχώρηση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση πλέον φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη και εντός 24 ωρών.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο κ. Τραμπ έχει λάβει την απόφαση να παρέμβει, αν και ο ακριβής χρόνος και το εύρος οποιουδήποτε πλήγματος δεν έχουν ακόμη καταστεί σαφή.

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιχειρεί να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παρέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι αποχωρήσεις από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις». Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε ορισμένα στελέχη δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις μαζικής απομάκρυνσης στρατευμάτων με λεωφορεία προς στάδιο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως είχε συμβεί ώρες πριν από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου αναφέρεται ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην καταστολή των διαμαρτυριών κατά της κληρικής εξουσίας.

Το Ιράν και οι δυτικοί αντίπαλοί του έχουν περιγράψει τις ταραχές, που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες ως διαδηλώσεις κατά των άθλιων οικονομικών συνθηκών και κλιμακώθηκαν ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, ως τις πιο βίαιες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 που εγκαθίδρυσε το σύστημα κληρικής διακυβέρνησης. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο απολογισμός σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξεπερνά τους 2.600.

«Το Ιράν δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ αυτόν τον όγκο καταστροφής», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας ξένους εχθρούς. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε την κατάσταση ως «την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε άτομα που χαρακτηρίζουν ένοπλους τρομοκράτες.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά επί ημέρες με παρέμβαση στο Ιράν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, δεσμεύτηκε για «πολύ ισχυρή δράση» εάν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. Κάλεσε επίσης τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να καταλάβουν τους θεσμούς, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει από συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν. «Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έως την Τουρκία, ότι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα αποτελέσουν στόχο» εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος.

Οι άμεσες επαφές μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν ανασταλεί, πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του προκεχωρημένου αρχηγείου της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) στην Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ και του αρχηγείου του 5ου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν.

Η ροή πληροφοριών από το εσωτερικό του Ιράν έχει περιοριστεί λόγω διακοπής του ίντερνετ. Η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA δήλωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει 2.403 θανάτους διαδηλωτών και 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση, αριθμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ τις απώλειες από προηγούμενα κύματα διαδηλώσεων που καταπνίγηκαν το 2022 και το 2009.

Το κύρος της κυβέρνησης είχε πληγεί σοβαρά πέρυσι από μια 12ήμερη ισραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία τον Ιούνιο, στην οποία συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, μετά από πλήγματα στους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν στον Λίβανο και τη Συρία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ενεργοποίησαν την επαναφορά κυρώσεων του ΟΗΕ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επιδεινώνοντας την οικονομική κρίση.

Η αναταραχή σε τέτοια κλίμακα αιφνιδίασε τις αρχές σε μια περίοδο ευαλωτότητας, ωστόσο δεν φαίνεται ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης και ο μηχανισμός ασφαλείας εξακολουθεί να ελέγχει την κατάσταση, δήλωσε δυτικός αξιωματούχος.

Οι αρχές επιχείρησαν να προβάλουν εικόνες που δείχνουν ότι διατηρούν τη λαϊκή υποστήριξη. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από μεγάλες κηδείες ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις ταραχές στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν, το Μπουσέρ και άλλες πόλεις. Πολίτες κρατούσαν σημαίες και φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ύψωναν πανό με αντικαθεστωτικά συνθήματα.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι όσο η κυβέρνηση διαθέτει λαϊκή υποστήριξη, «όλες οι προσπάθειες των εχθρών κατά της χώρας θα αποτύχουν».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, ενώ ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του στα ΗΑΕ και την Τουρκία. Ο Αραγτσί δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ, ότι «επικράτησε ηρεμία».

Κατά την επίσκεψή του σε φυλακή της Τεχεράνης όπου κρατούνται συλληφθέντες διαδηλωτές, ο επικεφαλής της ιρανικής Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η ταχεία εκδίκαση και τιμωρία όσων «αποκεφάλισαν ή έκαψαν ανθρώπους» είναι κρίσιμη για να μην επαναληφθούν τέτοια γεγονότα. Η HRANA ανέφερε 18.137 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι ένας 26χρονος, ο Ερφάν Σολτάνι, που συνελήφθη σε σχέση με τις διαδηλώσεις στην πόλη Καράτζ, επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη. Η οργάνωση δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν η ποινή είχε εκτελεστεί.

Ρώσος αξιωματούχος: Επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν «το βαρύτερο λάθος»

Ο Λεονίντ Σλούτσκι, επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν ενέχει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης ολόκληρης της περιοχής.

«Αν ο Λευκός Οίκος αποφασίσει επιθετική ενέργεια κατά της Τεχεράνης, αυτό θα είναι το βαρύτερο λάθος της Ουάσιγκτον», ανέφερε ο Σλούτσκι σε δηλώσεις του που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Στην πετρελαϊκή του φρενίτιδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να τινάξουν στον αέρα όχι μόνο τις αγορές εμπορευμάτων, αλλά και να αποσταθεροποιήσουν ουσιαστικά ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.

Ο Σλούτσκι, ο οποίος ηγείται του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας, υποστήριξε ακόμη ότι το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν τροφοδοτείται από ξένες δυνάμεις που επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος.

«Δυτικοί πολιτικοί έχουν ουσιαστικά δώσει το πράσινο φως, καλώντας τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις συγκρούσεις στους δρόμους και να ανατρέψουν τις νόμιμα εκλεγμένες αρχές», δήλωσε.

