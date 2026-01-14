Μυρίζει «μπαρούτι» η Μέση Ανατολή: Εκκενώνουν προληπτικά βάσεις οι ΗΠΑ

Αντίστοιχη απομάκρυνση προσωπικού είχε πραγματοποιηθεί και τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν η Ουάσιγκτον προχώρησε σε πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αμερικάνικες βάσεις που μπορεί να αποτελέσουν στόχους ιρανικών πυραύλων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

ΚΟΣΜΟΣ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την απομάκρυνση εκατοντάδων στρατιωτών από την αμερικανική στρατιωτική βάση al Udeid στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News και του Sky News. Η κίνηση περιγράφεται ως προληπτικό μέτρο, σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης μετά τις εξελίξεις στο Ιράν και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας, δεν πρόκειται για την μοναδική βάση η οποία μπορεί να αποτελέσει στόχο ιρανικού ανταποδοτικού πλήγματος σε περίπτωση αμερικάνικης επέμβασης στο Ιράν. Κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters.

Εκκένωση από τη βάση al Udeid

Σύμφωνα με το NBC News, εκατοντάδες στρατιώτες έχουν ήδη αρχίσει να αποχωρούν από τη βάση al Udeid και μεταφέρονται σε άλλες βάσεις ή σε ξενοδοχεία της περιοχής. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δίκτυο, στόχος είναι να απομακρυνθούν από πιθανούς κινδύνους, εάν υπάρξει επιχείρηση κατά του Ιράν που θα μπορούσε να προκαλέσει απάντηση από την Τεχεράνη και να θέσει σε κίνδυνο αμερικανικό προσωπικό στη Μέση Ανατολή.

Η al Udeid αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή και φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες. Αντίστοιχη απομάκρυνση προσωπικού είχε πραγματοποιηθεί και τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν η Ουάσιγκτον προχώρησε σε πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού.

Προληπτικά μέτρα και απειλές από την Τεχεράνη

Σύμφωνα με το Sky News, η απόσυρση προσωπικού από την αμερικανική στρατιωτική βάση εντάσσεται σε ευρύτερα προληπτικά μέτρα, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται μετά τις διαδηλώσεις στο Ιράν. Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι οι ΗΠΑ απομακρύνουν στρατιώτες και από άλλες βάσεις στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από την Ουάσιγκτον. Οι κινήσεις αυτές θυμίζουν την περίοδο πριν από τα αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, όταν είχε προηγηθεί αντίστοιχη αποχώρηση προσωπικού από αμερικανικές βάσεις.

Ασκήσεις εκκένωσης και από το Ισραήλ

Ταυτόχρονα όμως με τις εκκενώσεις αμερικανικών βάσεων, σε «ασκήσεις εκκένωσης» φαίνεται ότι προχωρά και το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές OSINT που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ένα ισραηλινό Boeing 767-338ER, γνωστό ως «Wing of Zion», το οποίο λειτουργεί ως Air Force One για τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Ισραήλ, αναχώρησε ξαφνικά από την αεροπορική βάση Nevatim στο νότιο Ισραήλ νωρίς το πρωί με προορισμό το ελληνικό νησί της Κρήτης, όπως είχε συμβεί και πριν από προηγούμενες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μετά την προσγείωσή του στην Ελλάδα, το Boeing 767 έκανε μια γρήγορη στροφή και τώρα επιστρέφει στο Ισραήλ, σε μια αναφερόμενη «άσκηση εκκένωσης» από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

