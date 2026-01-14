Βίαιη καταστολή στο Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που καταφεύγει στην Τουρκία

Με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης να συνεχίζεται, δεκάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα με την Τουρκία την Τετάρτη (14/01), καθώς ο αριθμός των νεκρών στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών των τελευταίων ετών ξεπερνά τους 2.500.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαδηλώνουν διαβεβαιώνοντας ότι «έρχεται βοήθεια».

Iranians cross into Turkey through the Kapikoy border gate in Van province as nationwide protests continue.#Turkey pic.twitter.com/TYSqG7XJrK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2026

Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έφθαναν στην επαρχία Βαν της ανατολικής Τουρκίας διασχίζοντας τον συνοριακό σταθμό του Καπίκιοϊ με τα υπάρχοντά τους και επιβιβάζονταν σε λεωφορεία που τους μετέφεραν σε κοντινές πόλεις. Οσοι ερωτήθηκαν από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στα σύνορα, δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις από τον φόβο των συνεπειών πίσω στην πατρίδα τους.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των Ιρανών που διασχίζουν τα σύνορα με την Τουρκία, δεδομένου ότι πολλές χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν. Τούρκος αξιωματικός στο συνοριακό πέρασμα δήλωσε ότι η κίνηση δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από το Ιράν δια ξηράς προς την Τουρκία ή την Αρμενία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

