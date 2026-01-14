Βίαιη καταστολή στο Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που καταφεύγει στην Τουρκία

Δεκάδες Ιρανοί πέρασαν τα σύνορα, ενώ πολίτες άλλων χωρών καλούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα

Newsbomb

Βίαιη καταστολή στο Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που καταφεύγει στην Τουρκία
Χ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης να συνεχίζεται, δεκάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα με την Τουρκία την Τετάρτη (14/01), καθώς ο αριθμός των νεκρών στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών των τελευταίων ετών ξεπερνά τους 2.500.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαδηλώνουν διαβεβαιώνοντας ότι «έρχεται βοήθεια».

Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έφθαναν στην επαρχία Βαν της ανατολικής Τουρκίας διασχίζοντας τον συνοριακό σταθμό του Καπίκιοϊ με τα υπάρχοντά τους και επιβιβάζονταν σε λεωφορεία που τους μετέφεραν σε κοντινές πόλεις. Οσοι ερωτήθηκαν από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στα σύνορα, δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις από τον φόβο των συνεπειών πίσω στην πατρίδα τους.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των Ιρανών που διασχίζουν τα σύνορα με την Τουρκία, δεδομένου ότι πολλές χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν. Τούρκος αξιωματικός στο συνοριακό πέρασμα δήλωσε ότι η κίνηση δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από το Ιράν δια ξηράς προς την Τουρκία ή την Αρμενία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο - Έπεσαν πυροβολισμοί

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Influencer πλήρωσε 4.600 ευρώ για να κάνει τατουάζ το όνομά του στο πρόσωπο θαυμαστή

17:06LIFESTYLE

MasterChef: Η ανακοίνωση για την πρεμιέρα

17:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η εντυπωσιακή ομάδα της Βοιωτίας

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-0: Δοκάρι στο 2ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους!

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας-Ολλανδίας για Ευρώπη, ασφάλεια και μεταναστευτικό

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική αγροτών: «Ναι» στη συνάντηση, «όχι» στο συλλαλητήριο – Κυβέρνηση: Δεν έχει οριστεί ακόμη

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Σκίζει» τα κύματα λίγο πριν την άφιξή της στην Ελλάδα η πρώτη Belharra - Εντυπωσιακές εικόνες

16:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Αισιόδοξοι για τη νέα εποχή οι συνεργάτες

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» η Μέση Ανατολή: Εκκενώνουν προληπτικά βάσεις οι ΗΠΑ

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Wolverhampton - Βίντεο

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της 16χρονης: «Την είδαμε σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου - Δεν φαινόταν φοβισμένη»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος «Deadpool» που έστειλε ανατριχιαστικά μηνύματα σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή: «Γίνομαι ο διάβολος!»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνάντηση Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη Τομ Μπάρακ για τη Συρία

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα ο ερχόμενος Φεβρουάριος - Η πρόγνωση meteo

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι όροι συνάντησης με τους αγρότες, παραμένουν ίδιοι, διαμηνύει η κυβέρνηση

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεκάδες δραπετεύουν μέσω Τουρκίας από την καταπίεση του καθεστώτος

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Η στιγμή που πράκτορες της ICE βγάζουν με τη βία γυναίκα από αυτοκίνητο - Βίντεο

16:05ΕΛΛΑΔΑ

«Παγωμένη» η Σητεία από τον θάνατο του 15χρονου Γιάννη – Τα όνειρά του έσβησαν σε λίγα δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

16:05ΕΛΛΑΔΑ

«Παγωμένη» η Σητεία από τον θάνατο του 15χρονου Γιάννη – Τα όνειρά του έσβησαν σε λίγα δευτερόλεπτα

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Η στιγμή που πράκτορες της ICE βγάζουν με τη βία γυναίκα από αυτοκίνητο - Βίντεο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Το Ανηλίκων στου Ζωγράφου για τη Λόρα: Εντοπίστηκε αργά το απόγευμα στην οδό Ζωγράφου Γεωργίου

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» η Μέση Ανατολή: Εκκενώνουν προληπτικά βάσεις οι ΗΠΑ

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική αγροτών: «Ναι» στη συνάντηση, «όχι» στο συλλαλητήριο – Κυβέρνηση: Δεν έχει οριστεί ακόμη

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Σκίζει» τα κύματα λίγο πριν την άφιξή της στην Ελλάδα η πρώτη Belharra - Εντυπωσιακές εικόνες

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της 16χρονης: «Την είδαμε σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου - Δεν φαινόταν φοβισμένη»

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

«Ένιωθα σαν σκλάβα»: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από δύο πρώην υπαλλήλους του

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Wolverhampton - Βίντεο

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Γροιλανδία: Τα σκοτεινά σημεία της παρουσίας των Δανών στο νησί που διεκδικεί ο Τραμπ

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ