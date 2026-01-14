Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το διεθνές σύστημα που βοήθησαν να δημιουργηθεί»

Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το διεθνές σύστημα που συνέβαλαν να δημιουργηθεί, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα.

Newsbomb

Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το διεθνές σύστημα που βοήθησαν να δημιουργηθεί»
O Σεργκέι Λαβρόφ
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία χρειάζεται να συνεχίσει να εργάζεται με το Ιράν για την εφαρμογή των διμερών τους συμφωνιών και καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση των δεσμών ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων αν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές να επέμβει λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το ίδιο το διεθνές σύστημα που η Ουάσινγκτον συνέβαλε να δημιουργηθεί, αναλαμβάνοντας μια, όπως είπε, παράνομη επιχείρηση για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και απειλώντας το Ιράν με επίθεση.

"Μιλάμε για μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου", δήλωσε ο Λαβρόφ για την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες της με τη Βενεζουέλα, σύμμαχο της Ρωσίας. Ο Λαβρόφ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ, εγκαταλείποντας τις αρχές που είχαν προωθήσει για τόσο καιρό, βλάπτουν τη δική τους εικόνα.

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε με τον ομόλογό του της Ναμίμπια στη Μόσχα. Αναφερόμενος παράλληλα στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες για τη χώρα αυτή, αλλά ότι οι συζητήσεις για εκεχειρία ενόψει μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας απλώς δεν είναι σοβαρές.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι ανοιχτός σε σοβαρές συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία. Θα ήταν χρήσιμο, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, η Ουάσινγκτον να ενημερώσει τη Μόσχα για τις πιο πρόσφατες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε

15:35ΚΟΣΜΟΣ

«Ένιωθα σαν σκλάβα»: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από δύο πρώην υπαλλήλους του

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις σε ελληνόκτητα τανκερ: Σφοδρή αντίδραση από Μόσχα και Αστάνα - Κινδυνεύει η παγκόσμια αγορά ενέργειας

15:23ΥΓΕΙΑ

Πρώτη μεταφορά μοσχεύματος καρδιάς με νέα υπερσύγχρονη συσκευή στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην περιοχή της Παλλήνης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης λόγω του καταστροφικού τυφώνα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση αγροτών με κυβερνητικά στελέχη: Τέλος στο «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων

15:10ΚΟΣΜΟΣ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν από την έναρξη της εκεχειρίας

14:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη έξι ετών σε 20χρονο για παιδική πορνογραφία

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένη επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση της Ryanair που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Έβριζε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

14:48LIFESTYLE

Survivor: Τι ώρα θα προβληθεί το αποψινό επεισόδιο;

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανακοίνωση της οικογένειας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζή: «Έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αρνούνται να καταθέσουν στο Κογκρέσο σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το διεθνές σύστημα που βοήθησαν να δημιουργηθεί»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Μιχαΐλο Φεντόροφ - Τέταρτος από την έναρξη του πολέμου

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Το Ανηλίκων στου Ζωγράφου για τη Λόρα: Εντοπίστηκε αργά το απόγευμα στην οδό Ζωγράφου Γεωργίου

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοναχοπαίδι ο 15χρονος που σκοτώθηκε - «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερο με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ - Οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένη επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση της Ryanair που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Έβριζε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν αεροπορική βάση στο Κατάρ - Το Ιράν θα χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθεί επίθεση

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οργή για τις μαζικές εκτελέσεις και αγωνία για την τύχη του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι - Η ύστατη έκκληση της οικογένειάς του

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Φορτηγό που δεν χωρούσε στο οδόστρωμα συγκρούστηκε με ΙΧ, νεκρός 41χρονος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανακοίνωση της οικογένειας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζή: «Έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ