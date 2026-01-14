Οργή για τις μαζικές εκτελέσεις και αγωνία για τον 26χρονο Ερφάν Σολτάνι

Το Ιράν αγνόησε τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις εκτελέσεις μετά τη σύλληψη 18.000 διαδηλωτών, καθώς το καθεστώς συνεχίζει την βάναυση καταστολή των αντικυβερνητικών ταραχών. Ο Τραμπ προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι οι κληρικοί που ρωτήθηκε τι θα έκανε αν το ιρανικό καθεστώς τηρούσε την υπόσχεσή του να αρχίσει να εκτελεί συλληφθέντες διαδηλωτές, προσθέτοντας: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάτι».

Εκτόξευσε νέες απειλές, καθώς ένας 26χρονος Ιρανός καταστηματάρχης αναμένεται να εκτελεστεί δημόσια δι'απαγχονισμού σήμερα, αφού δικάστηκε και καταδικάστηκε για συμμετοχή σε διαδήλωση την περασμένη εβδομάδα. Η οικογένεια του Ερφάν Σολτάνι έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να τον σώσει χθες το βράδυ, διαμαρτυρόμενη έξω από τις φυλακές Γκεζέλ Χεσάρ, όπου κρατείται σε απομόνωση ο νεαρός άνδρας από το Φαρντίς στο Καράτζ, δήλωσε ένας ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Daily Mail.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι θα υπάρξουν γρήγορες δίκες και εκτελέσεις για όσους κρατούνται σε πανεθνικές διαμαρτυρίες, παρά την προειδοποίηση του Τραμπ. Τα σχόλια του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, έρχονται μετά από προειδοποιήσεις ακτιβιστών ότι οι κρατούμενοι θα μπορούσαν να απαγχονιστούν σύντομα.

Ήδη, μια αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας έχει σκοτώσει τουλάχιστον 2.571 άτομα, ανέφερε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA). Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο γύρο διαμαρτυριών ή αναταραχών στο Ιράν εδώ και δεκαετίες και θυμίζει το χάος που περιέβαλε την Ισλαμική Επανάσταση της χώρας το 1979.

O Eρφάν Σολτάνι

Η κρατική τηλεόραση έδειξε δεκάδες σακούλες με πτώματα έξω από την ιατροδικαστική υπηρεσία στην Τεχεράνη, λέγοντας ότι οι νεκροί ήταν θύματα γεγονότων που προκλήθηκαν από «ένοπλους τρομοκράτες», καθώς και πλάνα με αγαπημένα πρόσωπα συγκεντρωμένα έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Kahrizak στην Τεχεράνη που περίμεναν να αναγνωρίσουν τα πτώματα.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα, μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) λαμβάνουν χρήματα από θλιμμένους συγγενείς με αντάλλαγμα την παράδοση των σορών και αναγκάζουν τις οικογένειες των νεκρών να υπογράψουν έγγραφα που αναφέρουν ότι δολοφονήθηκαν από τα χέρια του λαού, όχι του καθεστώτος. Ενώ οι φρουροί είναι ένα παρακλάδι του στρατού, είναι ντυμένοι με πολιτικά, ανέφεραν μάρτυρες.

«Έρχονται ντυμένοι ως πολίτες και λένε: "Ας βοηθήσουμε". Αλλά αργότερα γίνεται σαφές ότι είναι μέλη του IRGC. Ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν σε ορισμένα μέρη που στην πραγματικότητα είναι ζώνες δολοφονίας και μετά πυροβολούν τους πάντες εκεί», δήλωσε ένας διαδηλωτής από την Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Times. «Το κάνουν αυτό για να φοβούνται περισσότερο οι άνθρωποι και να σταματήσουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον».

Οι αρχές κήρυξαν την Κυριακή τριήμερο εθνικό πένθος «προς τιμήν των μαρτύρων που σκοτώθηκαν στην αντίσταση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αρίνα Μοράντι, μέλος του Οργανισμού Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία μίλησε με πηγές κοντά στην οικογένεια του Έρφαν Σολτάνι, δήλωσε στην Daily Mail: «Σε αυτό το στάδιο, η Hengaw δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα εάν ο Έρφαν Σολτάνι εκτελέστηκε σήμερα». «Λόγω της συνεχιζόμενης και σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, η ικανότητά μας να επαληθεύουμε τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη».«Προσπαθούμε ενεργά να αποκαταστήσουμε την επαφή με πηγές που σχετίζονται με αυτήν την υπόθεση».

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει επιβεβαίωση για το αν η οικογένεια μπόρεσε τελικά να τον δει, ούτε αν η ποινή έχει εφαρμοστεί. «Μια πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε στο Hengaw αργά χθες βράδυ ότι μέλη της οικογένειας ήταν καθ' οδόν προς τις φυλακές αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί περαιτέρω ενημερώσεις από τότε.» Για μέρες, οι συγγενείς του Σολτάνι δεν λάμβαναν καμία πληροφορία προτού οι αρχές τελικά καλέσουν την οικογένειά του για να τους ενημερώσουν για τη σύλληψή του και την επικείμενη εκτέλεσή του.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αναλάβουν στρατιωτική δράση για τη δολοφονία διαδηλωτών, λίγους μήνες αφότου βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου που ξεκίνησε το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Ιούνιο .

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν, Μοχσενί-Ετζέι, ζήτησε άμεση και θανατηφόρα δράση κατά των διαδηλωτών σε βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο η ιρανική κρατική τηλεόραση. «Αν θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά, πρέπει να την κάνουμε τώρα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα», είπε. «Αν αργήσει, δύο μήνες, τρεις μήνες αργότερα, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα».

Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο – σηματοδοτώντας τη 12η νύχτα διαμαρτυριών – μετά από εκκλήσεις του Ρεζά Παχλεβί, γιου του έκπτωτου σάχη του Ιράν και μιας εξόριστης φυσιογνωμίας της αντιπολίτευσης του Ιράν. Μάρτυρες περιέγραψαν πώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «εμπόλεμες ζώνες», καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίγουν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών με τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ.

«Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη, οι δρόμοι είναι γεμάτοι αίμα», δήλωσε ένας ανώνυμος Ιρανός στην εκπομπή Today του BBC Radio 4. «Μεταφέρουν πτώματα με φορτηγά, όλοι είναι τρομοκρατημένοι απόψε. Διαπράττουν σφαγή εδώ.»

Ενώ ο Σολτάνι φέρεται να είναι το πρώτο θύμα που θα εκτελεστεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στις 28 Δεκεμβρίου πέρυσι, η Ισλαμική Δημοκρατία εφαρμόζει τη θανατική ποινή ως μέσο καταστολής της διαφωνίας εδώ και χρόνια. Το NCRI αναφέρει ότι περισσότερες από 2.200 εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν το 2025 σε 91 πόλεις, καταγράφοντας ρεκόρ στην 36χρονη διακυβέρνηση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως Ανώτατου Ηγέτη.

Πηγές κοντά στην οικογένεια Σολτάνι δήλωσαν ότι οι αγαπημένοι του ήταν «σοκαρισμένοι» και «σε απόγνωση» από την «πρωτοφανή» κατάσταση. «Ο γιος τους δεν ήταν ποτέ πολιτικός ακτιβιστής, απλώς μέρος της νεότερης γενιάς που διαμαρτυρόταν για την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν» είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν είχαν «καμία πληροφορία γι' αυτόν για μέρες» προτού οι αρχές τελικά καλέσουν την οικογένειά του για να τους ενημερώσουν για την επικείμενη εκτέλεσή του. Οι εκτελέσεις μπορεί να είναι δημόσια θεάματα στο Ιράν, με τον νεαρό διαδηλωτή να είναι πιθανό να έχει υποστεί βασανιστήρια και κακοποίηση ενώ κρατείται στη φυλακή, λένε οι ακτιβιστές, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι το καθεστώς θα πραγματοποιήσει και άλλες εξωδικαστικές εκτελέσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Hengaw, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια Σολτάνι για την θανατική ποινή μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του. Η αδερφή του Eρφάν Σολτάνι, η οποία είναι δικηγόρος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προσπάθησε να διεκπεραιώσει την υπόθεση μέσω νομικών οδών, αλλά οι αρχές μέχρι στιγμής της έχουν εμποδίσει την πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης.

Η οργάνωση χαρακτήρισε την υπόθεση «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επικαλούμενη τον «βιαστικό και αδιαφανή» χαρακτήρα της. Η Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία στο Ιράν περιέγραψε τον Σολτάνι ως έναν «νεαρό αναζητητή της ελευθερίας» του οποίου «το μόνο έγκλημα είναι ότι φωνάζει για ελευθερία για το Ιράν».

