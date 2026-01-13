Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη

Ο Ερφάν Σολτάνι, ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής, αντιμετωπίζει εκτέλεση με απαγχονισμό, στην πρώτη αναφερόμενη εκτέλεση που συνδέεται με τις διαμαρτυρίες κατά του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη αγιοτολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η επικείμενη εκτέλεσή του σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση στην αντίδραση του καθεστώτος σε μήνες αναταραχής.

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι ;

Ο Eρφάν Σολτάνι είναι ένας 26χρονος κάτοικος του Φαρντίς, ενός προαστίου του Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου 2026, για συμμετοχή στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ. Η υπόθεσή του έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή καθώς ενδεχομένως είναι ο πρώτη απαγχονισμός που σχετίζεται με το τρέχον κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

This is how the Islamic Republic crushes dissent:



Shut down the internet.

Kill protesters in the streets.

Start rapid executions to terrorize society into silence.



Erfan Soltani was arrested on Saturday January 10, 2026.

He was sentenced to death without access to a lawyer or… pic.twitter.com/lcaiPEmHiu — Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) January 12, 2026

Σύμφωνα με αναφορές από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης, η οικογένειά του ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Η εκτέλεση δι' απαγχονισμού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Οι αρχές φέρονται να ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ποινή είναι οριστική, επιτρέποντας μόνο μια σύντομη, 10λεπτη τελευταία επίσκεψη μετά την έκδοση της ετυμηγορίας.

Παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει σοβαρές παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Σολτάνι στερήθηκε θεμελιωδών νομικών δικαιωμάτων αμέσως μετά τη σύλληψή του. Μεταξύ άλλων δεν είχε νομικό σύμβουλο, του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε ποια αρχή τον συνέλαβε.

Στην αδερφή του μάλιστα που είναι δικηγόρος, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του, ενώ της απαγορεύτηκε να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η εκτέλεση;

Αυτή η υπόθεση αντιπροσωπεύει μια τακτική κλιμάκωση. Ενώ το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν θανατηφόρα βία -κυρίως πυροβολισμούς- για να καταστείλει τη διαφωνία, ο απαγχονισμός του 26χρονου διαδηλωτή θα είναι ο πρώτος που συνδέεται με τις τρέχουσες διαμαρτυρίες κατά του Χαμενεΐ.

Executions for protesters are set to begin in 48 hours. 26 y.o. Erfan Soltani is one of the first to be publicly hanged on Jan 14th, his family were told yesterday.



If the U.S. doesn’t act now—after making its promises—it will go down as one of the biggest betrayals in history. pic.twitter.com/7zDH2a80ND — Elica Le Bon الیکا‌ ل بن (@elicalebon) January 12, 2026

Ακτιβιστές και αναλυτές, όπως ο Αυστραλο-λιβανέζος επιχειρηματίας Μάριο Ναουφάλ, προειδοποιούν ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η «πρώτη από πολλές» ταχείες εκτελέσεις που έχουν σχεδιαστεί για να ενσταλάξουν φόβο και να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις.

Τι πυροδότησε τις διαδηλώσεις στο Ιράν;

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025 ξεκίνησε το πιο πρόσφατο κύμα διαμαρτυριών, το οποίο προκλήθηκε από ακραίες οικονομικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του ιρανικού ριάλ, του εκτεταμένου πληθωρισμού και της εκτόξευσης των τιμών στα είδη ειδών πρώτης ανάγκης.

Με εκτεταμένες εκκλήσεις για πολιτική αλλαγή και τερματισμό της εξουσίας της κληρικής ηγεσίας, αυτό που ξεκίνησε ως οικονομικές διαμαρτυρίες στα παζάρια της Τεχεράνης εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά κινήματα διαμαρτυρίας στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

