«Τον πυροβόλησαν στην καρδιά» - Οι τελευταίες στιγμές του 17χρονου Αμίρ Αλί στο Ιράν

Ο εξάδερφος ενός 17χρονου που σκοτώθηκε μαζί με τους φίλους του επειδή διαμαρτυρήθηκε στο Ιράν -με έδρα το Κάρντιφ της Ουαλίας, αφηγείται στο Sky News τις τελευταίες στιγμές του αγοριού. Σε μια μεγάλη αποθήκη στα περίχωρα της Τεχεράνης, το πάτωμα είναι καλυμμένο με δεκάδες - ή πιθανώς εκατοντάδες - μαύρες πλαστικές σακούλες για πτώματα.

Άνδρες και γυναίκες περνούν ανάμεσα στις σειρές από πτώματα, αναζητώντας ένα σημάδι - ή ένα διακριτικό χαρακτηριστικό - κάποιου αγαπημένου τους. Μια γυναίκα γονατίζει μπροστά σε ένα ματωμένο σώμα, με το πρόσωπό της παραμορφωμένο από τη θλίψη. Η αναζήτησή της τελείωσε. Οι χειρότεροι φόβοι της επαληθεύτηκαν. Έξω από την αποθήκη, η οποία αποτελεί μέρος ενός κυβερνητικού εγκληματολογικού κέντρου στο Kahrizak, οι σακούλες για πτώματα ξεφορτώνονται από φορτηγάκια και μεγαλύτερα οχήματα.

Ο Ντιάκο Χαϊντάρι μίλησε στο Sky News για τον φρικτό θάνατο του 17χρονου συγγενή του

Αυτές οι σκηνές είναι πολύ πιθανό να επαναλαμβάνονται σε όλη τη χώρα. Είναι σαφές ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν έχουν αντιμετωπιστεί με μια αδίστακτη, κρατικά υποστηριζόμενη καταστολή. Αξιωματούχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προσπαθήσει να καταμετρήσουν τον αριθμό των νεκρών, με μια ομάδα να υπολογίζει τον αριθμό τους σε περίπου 650.

Αλλά το καθεστώς εργάζεται σκληρά για να περιορίσει όλες τις πηγές πληροφόρησης. Το διαδίκτυο έχει μπλοκαριστεί και πλέον είναι αδύνατη η πραγματοποίηση εγχώριων και διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων. Οι αρχές κατάφεραν ακόμη και να απενεργοποιήσουν τους δέκτες του «Starlink» που συνδέονται με τον ιστό μέσω του δορυφορικού δικτύου που διαχειρίζεται ο Έλον Μασκ .

Η μόνη πηγή πληροφοριών προέρχεται από την κρατική τηλεόραση, η οποία ασχολείται με φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις. Το κράτος όμως δεν μπορεί να τα κρύψει όλα. Οι συγγενείς ενός αγοριού που ονομάζεται Aμίρ Αλί Χαϊντάρι, δήλωσαν στο Sky News πώς ο 17χρονος πυροβολήθηκε και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην πόλη Κερμανσάχ.

Ο ξάδερφός του, Ντιάκο Χαϊντάρι, που ζει στο Κάρντιφ, μας είπε ότι ο έφηβος συμμετείχε σε διαμαρτυρίες την περασμένη Πέμπτη με τους συμμαθητές του. «Σήμερα έλαβα τις τελευταίες πληροφορίες από την οικογένειά μας. Τον πυροβόλησαν στην καρδιά και, καθώς έπαιρνε την τελευταία του ανάσα, τον χτύπησαν στο κεφάλι με την λαβή ενός όπλου τόσες πολλές φορές που ο εγκέφαλός του διασκορπίστηκε στο έδαφος».

«Στη συνέχεια, στο νεκροτομείο όπου βρίσκονται όλα τα πτώματα, εξέδωσαν πιστοποιητικό θανάτου που έλεγε ότι έπεσε από μεγάλο ύψος». Σε πλάνα που τραβήχτηκαν στην Κερμανσάχ την περασμένη Πέμπτη, αστυνομικοί με πολιτικά εκφοβίζουν διαδηλωτές και πυροβολούν εναντίον τους στους δρόμους.

Αργότερα την ίδια μέρα, ξεκίνησαν διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης. Έχουμε συγκεντρώσει εικόνες από μια διαμαρτυρία στην περιοχή όπου σκοτώθηκε ο Χαϊντάρι. Μέλη της οικογένειας λένε ότι πολλοί από τους φίλους του εφήβου έγιναν θύματα βίας. «Δύο φίλοι του Αμίρ βρίσκονται σε κώμα και σκότωσαν πολλούς από τους φίλους του. Όπως ακριβώς και αυτόν. Τους πυροβόλησαν. Πολλοί από τους φίλους του Αμίρ Αλί είναι νεκροί», λέει ο Χαϊντάρι.

«Επιτίθενται άγρια ​​στον λαό επειδή θέλουν να φιμώσουν τη φωνή του» λέει. Ο Αμίρ Αλί Χαϊντάρι δολοφονήθηκε στην πόλη καταγωγής του, το Κερμανσάχ, στο ανατολικό Ιράν. Σύμφωνα με την οικογένεια, υπήρχαν τόσα πολλά πτώματα από αυτή τη διαμαρτυρία που οι αρχές επέταξαν δύο αστικά λεωφορεία για να τα μεταφέρουν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Taleghani.

Πρόσθεσε ότι: «Όταν (η οικογένεια) παρέλαβε τη σορό, ο θείος του Αμίρ-Αλί μου είπε ότι υπήρχαν περίπου 500 πτώματα στο νοσοκομείο. Έπρεπε να αναγνωρίσει τη σορό (του Αμίρ Αλί) ανάμεσα σε όλα τα πτώματα». Για τον Χαϊντάρι στο Κάρντιφ, όλα αυτά ήταν ένα τρομερό σοκ.«Δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ, εγώ και η γυναίκα μου δεν κοιμηθήκαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», είπε στο Sky News.

