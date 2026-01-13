Ρεζά Παχλαβί: Το σχέδιο του γιου του πρώην σάχη για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Φωτ. Αρχείου - Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη του Ιράν που ανετράπη το 1979, σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι, στις 23 Ιουνίου 2025.

Ο Ρεζά Παχλαβί βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως φοιτητής το 1979, όταν ο πατέρας του, ο τελευταίος σάχης του Ιράν, ανατράπηκε σε μια επανάσταση που έφερε στην εξουσία το θεοκρατικό καθεστώς που κυβερνά τη χώρα έως και σήμερα.

Από τότε δεν έχει ξαναπατήσει το πόδι του στο Ιράν, αν και οι μοναρχικοί υποστηρικτές του δεν έχουν σταματήσει ποτέ να πιστεύουν ότι μια μέρα ο «διάδοχος του θρόνου» θα επιστρέψει.

Καθώς οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος γεμίζουν τους δρόμους σε περισσότερες από 100 πόλεις σε όλες τις επαρχίες της χώρας των 90 εκατομμυρίων κατοίκων, παρά τη διακοπή του διαδικτύου και την όλο και πιο βίαιη καταστολή, αυτή η μέρα μπορεί να πλησιάζει, γράφει σε ανάλυσή του το Politico.

Διαδηλωτής κρατά φωτογραφία του Ρεζά Παχλαβί έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο, στις 12 Ιανουαρίου 2026. AP/Alastair Grant

Το όνομα του Παχλαβί είναι στα χείλη πολλών διαδηλωτών, οι οποίοι φωνάζουν ότι θέλουν τον «σάχη» πίσω. Ακόμη και οι επικριτές του — και υπάρχουν πολλοί που αντιτίθενται στην επιστροφή της μοναρχίας — παραδέχονται τώρα ότι ο γιος του πρώην σάχη μπορεί να αποδειχθεί η μόνη προσωπικότητα με το προφίλ που απαιτείται για να επιβλέψει μια μετάβαση.

Πώς θα μπορούσε να ανατραπεί ο Χαμενεΐ

Οι επιπτώσεις του τέλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της αντικατάστασής της από μια φιλοδυτική δημοκρατική κυβέρνηση θα έφερνε «τεκτονικές» αλλαγές στο διεθνές τοπίο, επηρεάζοντας τα πάντα, από την κρίση στη Γάζα έως τους πολέμους στην Ουκρανία και την Υεμένη, έως την τιμή της βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κυβερνά τη χώρα από το 1989. Γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Κατά τη διάρκεια τριών συνεντεύξεων τους τελευταίους 12 μήνες στο Λονδίνο, το Παρίσι και διαδικτυακά, ο Ρεζά Παχλαβί εξήγησε στο Politico πώς θα μπορούσε να ανατραπεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Παρουσίασε τα βήματα που απαιτούνται για να τερματιστεί σχεδόν μισός αιώνας θρησκευτικής δικτατορίας και περιέγραψε τη δική του πρόταση για τη μετάβαση σε μια κοσμική δημοκρατία.

Τίποτα δεν είναι βέβαιο, και ακόμη και η ομάδα του Παχλαβί δεν μπορεί να είναι σίγουρη ότι το τρέχον κύμα διαμαρτυριών, που ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου από καταστηματάρχες εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών και κλιμακώθηκαν γρήγορα σε μία εκ των μεγαλύτερων διαδηλώσεων των τελευταίων δεκαετιών, θα ανατρέψει το καθεστώς, πόσο μάλλον να τον φέρει στην εξουσία. Αλλά αν συμβεί αυτό, ακολουθεί μια περιγραφή του «χάρτη» του Παχλαβί για την επανάσταση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος και του σχεδίου του για ένα δημοκρατικό μέλλον.

Λαϊκή εξέγερση

Ο γιος του πρώην σάχη υποστήριξε ότι η αλλαγή πρέπει να έρθει από το εσωτερικό του Ιράν και, σε συνέντευξή του στο Politico τον περασμένο Φεβρουάριο, κατέστησε σαφές ότι επιθυμεί οι ξένες δυνάμεις να επικεντρωθούν στην υποστήριξη των Ιρανών ώστε να κινητοποιηθούν εναντίον των ηγετών τους, αντί να παρέμβουν στρατιωτικά.

«Οι άνθρωποι είναι ήδη στους δρόμους χωρίς καμία βοήθεια. Η οικονομική κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο όπου το νόμισμά μας έχει υποτιμηθεί, οι μισθοί δεν μπορούν να πληρωθούν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε ένα κιλό πατάτες, πόσο μάλλον κρέας», είπε. «Χρειαζόμαστε όλο και πιο μεγάλες διαμαρτυρίες».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής και η κακή διαχείριση της οικονομίας έχουν πράγματι συμβάλει στην ενίσχυση του κύματος διαμαρτυριών. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών έχουν γεμίσει τους δρόμους, παρά τις προσπάθειες των αρχών να εκφοβίσουν τους αντιπάλους τους με βία και «μπλακ άουτ» στις επικοινωνίες.

This is not a protest. It is a revolution.

Yes, Iran is looking at FREEDOM.



January 2026 Iran. pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ — Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

Ο Παχλαβί προσπάθησε να ενθαρρύνει την ξένη οικονομική υποστήριξη προς τους εργαζόμενους που θα «παραλύσουν» το κράτος με απεργίες. Ζήτησε επίσης να σταλούν περισσότερα τερματικά διαδικτύου Starlink στο Ιράν, αψηφώντας την απαγόρευση της Τεχεράνης, ώστε να καταστήσει δυσκολότερο στο καθεστώς να εμποδίζει τους αντιφρονούντες να επικοινωνούν και να συντονίζουν την αντίστασή τους. Εν μέσω των πολυήμερων διακοπών του διαδικτύου στη χώρα, η Starlink έχει προσφέρει στους αντιφρονούντες μια ζωτική γραμμή επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά και με τον εξωτερικό κόσμο.

Καθώς οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ο Ρεζά Παχλαβί προχώρησε σε αναρτήσεις και δημοσιεύσεις βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, ενθαρρύνοντας τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους. Ξεκίνησε καλώντας σε διαδηλώσεις στις 8 μ.μ. τοπική ώρα, και στη συνέχεια προέτρεψε τους διαδηλωτές να ξεκινήσουν νωρίτερα και να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι υποστηρικτές του λένε ότι αυτές οι εκκλήσεις βοηθούν στην καθοδήγηση του κινήματος διαμαρτυρίας.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

Σχεδόν 650 οι νεκροί - 10.000 άτομα στις φυλακές

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταστείλει βίαια πολλές από αυτές τις συγκεντρώσεις. Η Ιρανική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με έδρα τη Νορβηγία εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 648, ενώ υπολογίζει ότι έχουν συλληφθεί περισσότερα από 10.000 άτομα.

Είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε πόσο ευρέως διαδίδεται το μήνυμα του Παχλαβί σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά τα βίντεο από το εσωτερικό του Ιράν υποδηλώνουν ότι τα λόγια του εξόριστου πρίγκιπα κερδίζουν έδαφος μεταξύ των διαδηλωτών, με όλο και περισσότερες εικόνες της προεπαναστατικής σημαίας με το λιοντάρι και τον ήλιο να εμφανίζονται στις διαδηλώσεις και το πλήθος να φωνάζει «τζαβίντ σαχ» — ο αιώνιος σάχης.

What is happening in Iran is not a protest anymore, it’ a REVOLUTION against radical Islamists who have hijacked the beautiful country of Iran for 47yrs.



World leaders must stand with Iranians who are fighting against a criminal Islamic terrorist regime that has sponsored… pic.twitter.com/aOHcpoId5W — Marziyeh Amirizadeh مرضیه امیری زاده (@MAmirizadeh) January 9, 2026

«Μαζική Αποστασία»

Δεδομένης της ιστορίας της οικογένειάς του, ο Ρεζά Παχλαβί έχει μελετήσει τις επαναστάσεις και αντλεί στοιχεία από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης για να κατανοήσει πώς μπορεί να ανατραπεί η Ισλαμική Δημοκρατία, αναφέρει το Politico. Στη Ρουμανία και την Τσεχοσλοβακία, είπε, αυτό που χρειάστηκε για να τερματιστεί ο κομμουνισμός ήταν τελικά «η μαζική αποστασία» μεταξύ των μελών των κυβερνώντων ελίτ, του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας που δεν ήθελαν να «βουλιάξουν μαζί με το πλοίο».

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ μια επιτυχημένη κίνηση πολιτικής ανυπακοής χωρίς τη σιωπηρή συνεργασία ή τη μη παρέμβαση του στρατού», είπε σε συνέντευξη τον περασμένο Φεβρουάριο.

CORRECTION: Despite Iran International claiming that this footage was from demonstrations tonight in Tehran, it appears this was actually from last night’s protest in the Iranian capital, with the original video being strangely cropped to remove the writing which dates it as… pic.twitter.com/byMuvjiTHb — OSINTdefender (@sentdefender) January 11, 2026

Ο μηχανισμός καταστολής του Ιράν έχει πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της μισητής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, αλλά το ισχυρότερο μέρος του είναι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Ο Παχλαβί υποστήριξε ότι οι ανώτεροι διοικητές του IRGC που «γεμίζουν τις τσέπες τους» — και θα παραμείνουν πιστοί στον Χαμενεΐ — δεν αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των μελών της οργάνωσης, πολλά από τα οποία «δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο και πρέπει να κάνουν μια δεύτερη δουλειά μετά τη βάρδια τους».

«Τελικά, σε κάποιο σημείο σκέφτονται ότι τα παιδιά τους είναι στους δρόμους και διαμαρτύρονται... και αντιστέκονται στο καθεστώς. Και είναι τα παιδιά τους που καλούνται να πυροβολήσουν. Πόσο καιρό μπορεί να συνεχιστεί αυτό;», δήλωσε.

«Δεκάδες χιλιάδες» οι αποστάτες

Η προσφορά του Παχλαβί σε όσους αποστατούν είναι ότι θα τους χορηγηθεί αμνηστία μόλις πέσει το καθεστώς. Υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εργάζονται σήμερα στην κυβέρνηση και το στρατό θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα μόλις εκδιωχθεί ο Χαμενεΐ, προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση της διοίκησης και η δημιουργία κενού εξουσίας — όπως συνέβη μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

Μόνο οι σκληροπυρηνικοί αξιωματούχοι στην κορυφή του καθεστώτος στην Τεχεράνη θα πρέπει να αναμένουν ότι θα τιμωρηθούν για τις ενέργειές τους.

Τον Ιούνιο, ο Παχλαβί ανακοίνωσε ότι αυτός και η ομάδα του δημιουργούσαν μια ασφαλή πλατφόρμα για τους αποστάτες, ώστε να δηλώσουν την υποστήριξή τους στην ανατροπή του καθεστώτος, προσφέροντας αμνηστία σε όσους θα εγγραφούν και θα βοηθήσουν στην υποστήριξη μιας λαϊκής εξέγερσης. Μέχρι τον Ιούλιο, όπως είπε στο POLITICO, 50.000 φαινομενικοί αποστάτες του καθεστώτος είχαν χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Διαδηλωτές δίπλα σε φωτογραφία του τελευταίου σάχη, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο, στις 12 Ιανουαρίου 2026. AP/Alastair Grant

Η ομάδα του είναι πλέον επιφυλακτική όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των αποστατών, πέρα από το να αναφέρει ότι έχουν εγγραφεί «δεκάδες χιλιάδες». Αυτοί πρέπει να επαληθευτούν και να εξαλειφθούν τυχόν τρολ ή κατάσκοποι του θεοκρατικού καθεστώτος. Ωστόσο, οι σύμμαχοι του γιου του σάχη αναφέρουν ότι ένας μεγάλος αριθμός νέων αποστατών ήρθε σε επαφή μέσω της πύλης, καθώς οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν, τις τελευταίες ημέρες.

Επέμβαση Τραμπ

Στις συνομιλίες του με το POLITICO πέρυσι, ο Ρεζά Παχλαβί επέμεινε ότι δεν ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ να εμπλακούν άμεσα και να εκδιώξουν τον ανώτατο ηγέτη και τους συνεργάτες του. Πάντα έλεγε ότι το καθεστώς θα καταστραφεί από μια συνδυαστική δράση εσωτερικών ρήξεων και πίεσης από λαϊκές αναταραχές.

Επίσης, έχει επικρίνει την απροθυμία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να αμφισβητήσουν το καθεστώς και την προτίμησή τους να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες, τις οποίες έχει περιγράψει ως «κατευναστικές». Οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ιστορικά διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των σχέσεων της Δύσης με το Ιράν, ιδίως στο σχεδιασμό της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 που αποσκοπούσε στον περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι του Παχλαβί επιθυμούν μεγαλύτερη υποστήριξη και δημόσια μηνύματα καταδίκης από την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο και δεν έχασε χρόνο με διπλωματικές προσπάθειες κατά τη δεύτερη. Τον Ιούνιο διέταξε αεροπορικά πλήγματα εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, στο πλαίσιο του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ, μια ενέργεια που, όπως συμφωνούν πολλοί αναλυτές και η ομάδα του Παχλαβί, αποδυνάμωσε περισσότερο από ποτέ την κληρική ελίτ και τον τεράστιο μηχανισμό ασφαλείας της.

To πυρηνικό εργοστάσιο του Φορντό βρέθηκε στο στόχαστρο των αμερικανικών βομβαρδιστικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου» τον Ιούνιο. Maxar Technologies

Ο Παχλαβί διατηρεί στενές επαφές με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και με άλλες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και έχει δηλώσει ότι τον θεωρεί τον «πιο έξυπνο και κατανοητό» κάτοχο αυτού του αξιώματος όσον αφορά το Ιράν μετά την επανάσταση του 1979.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει αυξήσει τις απειλές του για παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας περαιτέρω στρατιωτικής δράσης, εάν οι ηγέτες του Ιράν συνεχίσουν την καταστολή και σκοτώσουν μεγάλο αριθμό διαδηλωτών.

Το Σαββατοκύριακο, ο Παχλαβί προέτρεψε τον Τραμπ να προχωρήσει. «Κύριε πρόεδρε», έγραψε την Κυριακή στο X. «Τα λόγια αλληλεγγύης σας έχουν δώσει στους Ιρανούς τη δύναμη να αγωνιστούν για την ελευθερία», είπε. «Βοηθήστε τους να απελευθερωθούν και να κάνουν το Ιράν ξανά μεγάλο!»

«Υπηρεσιακός» βασιλιάς μεταβατικής κυβέρνησης

Τον Ιούνιο, ο Παχλαβί ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει το καθεστώς του Χαμενεΐ για να οδηγήσει τη μετάβαση από την δικτατορία στη δημοκρατία.

«Μόλις καταρρεύσει το καθεστώς, πρέπει να έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο Politico πέρυσι. Πρότεινε να πραγματοποιηθεί συνταγματική διάσκεψη μεταξύ των Ιρανών εκπροσώπων για να καταρτιστεί μία νέα συμφωνία για το πολίτευμα, η οποία θα επικυρωθεί από τον λαό σε δημοψήφισμα.

Την επομένη της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, δήλωσε στο Politico τον Φεβρουάριο, «αυτό θα είναι το τέλος της αποστολής της ζωής μου».

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να αποκατασταθεί η μοναρχία στη χώρα, απάντησε τον Ιούνιο: «Οι δημοκρατικές επιλογές πρέπει να τεθούν επί τάπητος. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα το αποφασίσει. Ο ρόλος μου, ωστόσο, είναι να διασφαλίσω ότι καμία φωνή δεν θα μείνει πίσω. Όλες οι απόψεις πρέπει να έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν την άποψή τους — δεν έχει σημασία αν είναι δημοκρατικοί ή μοναρχικοί, δεν έχει σημασία αν είναι αριστεροί ή δεξιοί».

Εδαφική ακεραιότητα, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα

Μια επιλογή που δεν έχει αποκλείσει είναι η μόνιμη αποκατάσταση της μοναρχίας, με μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση που θα κυβερνά στο όνομά του.

Ο Παχλαβί δηλώνει ότι έχει τρεις σαφείς αρχές για την εγκαθίδρυση μιας νέας δημοκρατίας: την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, ένα κοσμικό δημοκρατικό σύστημα που διαχωρίζει τη θρησκεία από την κυβέρνηση και «την ενσωμάτωση όλων των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους νόμους μας».

Φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Τον τελευταίο χρόνο, ο Παχλαβί έχει περιοδεύσει σε πρωτεύουσες δυτικών χωρών, όπου συναντήθηκε με πολιτικούς, καθώς και με υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτές από τον κόσμο των τραπεζών και των χρηματιστηρίων. Το Ιράν είναι ένας σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, είναι μέλος της ΟΠΕΚ και διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο, «τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε.

«Το Ιράν έχει παραμείνει ανεκμετάλλευτο από ξένες επενδύσεις», δήλωσε ο Παχλαβί τον Φεβρουάριο. « Αν η Silicon Valley δεσμευόταν για μια επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπορείτε να φανταστείτε τι είδους αντίκτυπο θα είχε αυτό».

«Κουλτούρα» δημοκρατίας

Αυτό που θέλει να επιτύχει, λέει, είναι μια «δημοκρατική κουλτούρα» — ακόμη περισσότερο από οποιουσδήποτε συγκεκριμένους νόμους που ορίζουν μορφές δημοκρατικής διακυβέρνησης. Αναφέρθηκε στο παρελθόν του Ιράν υπό τη μοναρχία των Παχλαβί, λέγοντας ότι οι πολίτες σέβονται τον παππού του, καθώς βοήθησε στον εκσυγχρονισμό της χώρας.

«Αν αποτελεί θέμα η οικογένειά μου, ο παππούς μου είναι σήμερα η πιο σεβαστή πολιτική προσωπικότητα στην αρχιτεκτονική του σύγχρονου Ιράν», δήλωσε τον Φεβρουάριο. «Κάθε φωνή στους δρόμους λέει "ο Θεός να ευλογεί την ψυχή του". Αυτά είναι τα πραγματικά συνθήματα που φωνάζουν οι άνθρωποι στους δρόμους καθώς μπαίνουν ή βγαίνουν από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Γιατί; Επειδή η πρόθεση ήταν πατριωτική, να βοηθήσει το Ιράν να βγει από το σκοτάδι. Δεν υπήρχε κανένας τομέας των σύγχρονων θεσμών, από το ταχυδρομικό σύστημα έως τον στρατό και την εκπαίδευση, που να βρισκόταν στα χέρια των κληρικών».

Οικονομική ανάπτυξη και μυστική αστυνομία το ιστορικό του τελευταίου σάχη

Ο πατέρας του, ο τελευταίος σάχης της χώρας, έφερε μια εποχή εκβιομηχάνισης και οικονομικής ανάπτυξης, παράλληλα με μεγαλύτερη ελευθερία για τις γυναίκες, είπε. «Εδώ βρίσκεται η Gen Ζ του Ιράν», είπε. «Ανεξάρτητα από το αν παίζω άμεσο ρόλο ή όχι, οι Ιρανοί βγαίνουν από το τούνελ».

Ωστόσο, πολλοί Ιρανοί εξακολουθούν να συνδέουν το καθεστώς του πατέρα του με τις αποκομμένες από την πραγματικότητα ελίτ και τη διαβόητη μυστική αστυνομία Savak, η βιαιότητα της οποίας συνέβαλε στην τροφοδότηση της επανάστασης του 1979.

Ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί έφερε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, αλλά η βίαιη καταστολή παραμένει στις μνήμες των Ιρανών.

Λίγες οι πιθανότητες ολικής ανατροπής

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο Ιράν. Ίσως τελικά να εξαρτηθεί από τον Τραμπ και ίσως από το Ισραήλ, σημειώνει το Politico.

Πολλοί ειδικοί δεν πιστεύουν ότι το καθεστώς πλησιάζει στο τέλος του, αν και είναι σαφές ότι έχει αποδυναμωθεί. Ακόμα και αν οι διαμαρτυρίες οδηγήσουν σε αλλαγές, πολλοί λένε ότι είναι πιο πιθανό το καθεστώς να χρησιμοποιήσει ένα μείγμα τακτικών εκφοβισμού και προσαρμογής για να προστατευθεί, παρά να καταρρεύσει ή να ανατραπεί εντελώς.

Ενώ οι αναφορές υποδηλώνουν ότι οι νέοι έχουν ηγηθεί των διαδηλώσεων και φαίνεται να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε μια πιο σφοδρή αντίδραση του καθεστώτος, με αναφορές για νοσοκομεία που κατακλύζονται από θύματα πυροβολισμών. Οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν ακόμα να κατασταλθούν από ένα καθεστώς με «όρεξη» για βία.

Η ιρανική αντιπολίτευση παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένη, με πολλούς ακτιβιστές να βρίσκονται στη φυλακή. Η σημαντική Ιρανική διασπορά έχει δυσκολευτεί να βρει μια ενιαία φωνή, αν και ο Παχλαβί προσπάθησε πέρυσι να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους στο κίνημά του.

Στιγμιότυπο από διαδηλώση υπέρ του καθεστώτος στην πλατεία της Επανάστασης στην Τεχεράνη, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. IRIB News

Η Sanam Vakil, ειδική σε θέματα Ιράν στο think tank Chatham House στο Λονδίνο, δήλωσε ότι το Ιράν θα πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο από το να αναβιώσει μια «αποτυχημένη» μοναρχία. Πρόσθεσε ότι δεν είναι σίγουρη για το πόσο μεγάλη είναι πραγματικά η υποστήριξη του Παχλαβί μέσα στη χώρα. Είναι δύσκολο να βρεθούν ανεξάρτητες, αξιόπιστες δημοσκοπήσεις και οι μνήμες από τη σκοτεινή πλευρά της εποχής του σάχη είναι βαθιά ριζωμένες.

Ωστόσο, το πλεονέκτημα του εξόριστου Παχλαβί μπορεί να είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για να επιβλέψει την κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος και να χαράξει το μέλλον.

«Ο Παχλαβί είναι γνωστός και δεν υπάρχει άλλος σαφής υποψήφιος», δήλωσε η Vakil. «Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ακούσουν τα σχόλιά του που τους καλούν να βγουν στους δρόμους».

