Ιράν: Δεκάδες δραπετεύουν μέσω Τουρκίας από την καταπίεση του καθεστώτος

Δεκάδες πολίτες του Ιράν, «δραπέτευσαν» διασχίζοντας τα σύνορα της χώρας τους με την Τουρκία, εν μέσω σκληρής καταστολής από πλευράς καθεστώτος των κινημάτων διαμαρτυρίας.

Iranians cross into Turkey through the Kapikoy border gate in Van province as nationwide protests continue.#Turkey pic.twitter.com/TYSqG7XJrK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2026

Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έφθαναν στην επαρχία Βαν της ανατολικής Τουρκίας διασχίζοντας τον συνοριακό σταθμό του Καπίκιοϊ με τα υπάρχοντά τους και επιβιβάζονταν σε λεωφορεία που τους μετέφεραν σε κοντινές πόλεις. Οσοι ερωτήθηκαν από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στα σύνορα, δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις από τον φόβο των συνεπειών πίσω στην πατρίδα τους.

A young Iranian man who just crossed the border from Iran into Turkey records a message for the world



He says that people outside of Iran have no idea just how many protesters have been murdered by the Islamic regime



He says that they’re shooting at people’s chests all the time pic.twitter.com/ipcHo5jOFr — Visegrád 24 (@visegrad24) January 14, 2026

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των Ιρανών που διασχίζουν τα σύνορα με την Τουρκία, δεδομένου ότι πολλές χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν. Τούρκος αξιωματικός στο συνοριακό πέρασμα δήλωσε ότι η κίνηση δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από το Ιράν δια ξηράς προς την Τουρκία ή την Αρμενία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαδηλώνουν διαβεβαιώνοντας ότι «έρχεται βοήθεια».

