Ιράν - Σύμβουλος του Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ θα πρέπει να θυμάται την επιδρομή στο Αλ Ουντέιντ», στο Κατάρ
Προειδοποίηση με νόημα από το Ιράν στις ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να θυμάται την ιρανική επίθεση στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια του Δωδεκαήμερου Πολέμου.
Η προειδοποίηση προήλθε από τον Αλί Σαμχανί, ανώτερο σύμβουλο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος συνεχίζει να επαναλαμβάνει την ιστορία μιας μάταιης επιθετικότητας εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, θα έκανε καλά να αναφέρει επίσης την καταστροφή της αμερικανικής βάσης στο αλ-Ουντέιντ από ιρανικούς πυραύλους», έγραψε στο X.
«Αυτό σίγουρα θα βοηθούσε στη δημιουργία μιας πραγματικής κατανόησης της προθυμίας και της ικανότητας του Ιράν να αντιδράσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», πρόσθεσε.