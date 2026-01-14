Ιράν - Σύμβουλος του Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ θα πρέπει να θυμάται την επιδρομή στο Αλ Ουντέιντ», στο Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να θυμάται την ιρανική επίθεση στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια του Δωδεκαήμερου Πολέμου.

Η προειδοποίηση προήλθε από τον Αλί Σαμχανί, ανώτερο σύμβουλο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος συνεχίζει να επαναλαμβάνει την ιστορία μιας μάταιης επιθετικότητας εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, θα έκανε καλά να αναφέρει επίσης την καταστροφή της αμερικανικής βάσης στο αλ-Ουντέιντ από ιρανικούς πυραύλους», έγραψε στο X.

«Αυτό σίγουρα θα βοηθούσε στη δημιουργία μιας πραγματικής κατανόησης της προθυμίας και της ικανότητας του Ιράν να αντιδράσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», πρόσθεσε.

