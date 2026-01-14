Περιγραφές από τους Ιρανούς γιατρούς: «Τα θύματα δέχτηκαν πυροβολισμούς στα μάτια και στο κεφάλι»

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν έχουν μεταδώσει τουλάχιστον 97 ομολογίες διαδηλωτών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες όσων έχουν αφεθεί ελεύθεροι δείχνουν ότι οι ομολογίες αυτές ήταν μετά από εξαναγκασμό, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA). Η οργάνωση προειδοποιεί ότι τέτοιες ομολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε τιμωρία από το καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν αγνοεί τις απειλές του Τραμπ και υπόσχεται μαζικές εκτελέσεις, την ώρα που η οικογένεια του πρώτου διαδηλωτή που αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα (14/1) δημόσια απευθύνει ύστατη έκκληση για τη σωτηρία του.

Το Ιράν υποσχέθηκε σήμερα «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που έχουν συλληφθεί στη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ οι οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται μαζική χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα που έχει εν πολλοίς αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα.

Στην Τεχεράνη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τις κηδείες περισσότερων από 100 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και άλλων «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου.

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, δείχνουν το πλήθος να ανεμίζει σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την τελετή αυτή, που ξεκίνησε με την ανάγνωση προσευχών για τους νεκρούς μπροστά από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των γιατρών

Οι διαδηλωτές που υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στοχοποιήθηκαν κυρίως στα μάτια και το κεφάλι, σύμφωνα με Ιρανούς γιατρούς. Αυτή είναι μια τακτική που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» του 2022. Ένας οφθαλμίατρος από την Τεχεράνη, του οποίου η μαρτυρία συνέλεξε ο Guardian, κατέγραψε πάνω από 400 τραυματισμούς στα μάτια που προκλήθηκαν από πυροβολισμούς σε ένα μόνο νοσοκομείο. «Πυροβολούν σκόπιμα ανθρώπους στο κεφάλι και τα μάτια: θέλουν να βλάψουν το κεφάλι και τα μάτια τους, ώστε να μην μπορούν πλέον να βλέπουν, όπως έκαναν και στο παρελθόν», είπε. Πολλοί από τους ασθενείς, σημείωσε, χρειάστηκε να αφαιρεθούν τα μάτια τους και έμειναν τυφλοί.

Συγκρούσεις με Κούρδους μαχητές που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα

Την ίδια στιγμή Κούρδοι αυτονομιστές προσπάθησαν να εισβάλουν στο Ιράν από το Ιράκ και την Τουρκία τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Φαίνεται ότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια στο Ιράν, το οποίο έχει μια μεγάλη κουρδική μειονότητα. Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν, ένας ειδικός στρατιωτικός κλάδος που προστατεύει την τάξη της Ισλαμικής Επανάστασης, συγκρούστηκε με τους Κούρδους μαχητές, σύμφωνα με έναν Ιρανό αξιωματούχο.

Οι κουρδικές ομάδες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να καθιερώσουν την αυτονομία ή την αυτοδιοίκηση σε διάφορα μέρη της περιοχής.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις περιοχές του Ιράν στις οποίες οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία (σημειωμένες με κόκκινο χρώμα) ή αποτελούν πλειοψηφία σε ορισμένες περιοχές (πορτοκαλί), οι οποίες είναι γνωστές συλλογικά ως Ιρανικό Κουρδιστάν.

