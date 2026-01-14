Οι ΗΠΑ προειδοποιούν Τουρκία και Συρία: «Δεν θα ανεχθούμε επίθεση κατά των Κούρδων»

Κάτοικοι επιθεωρούν τις ζημιές που δημιουργήθηκαν από τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της Δαμασκού και τον Κούρδων στη γειτονιά Sheikh Maqsoud στο Χαλέπι, στις 13 Ιανουαρίου 2026.

Προειδοποίηση προς τη συριακή κυβέρνηση και την Τουρκία απηύθυνε ο Αμερικανός γερουσιαστής Lindsay Graham, επικαλούμενος, όπως ανέφερε, αξιόπιστες πληροφορίες ότι δυνάμεις του συριακού στρατού και η Άγκυρα ενδέχεται να προχωρούν σε περαιτέρω επιχειρήσεις εναντίον Κούρδων. Σύμφωνα με τον Graham, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

I completely endorse and support Senator Risch’s call for calm in Syria, putting the new Syrian government on notice that human rights abuses against minorities will not be tolerated. Most disturbing of all is that I’m getting what I believe to be credible reports that Syrian… https://t.co/LDH04ZjuMA — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 14, 2026

Όπως δήλωσε, στηρίζει την επιλογή να δοθεί χρόνος και περιθώριο στο νέο κυβερνητικό σχήμα της Συρίας. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί ή να αποδεχθεί μια απροκάλυπτη επίθεση κατά των Κούρδων συμμάχων, τους οποίους χαρακτήρισε βασική δύναμη στην καταστροφή του χαλιφάτου του ISIS και παράγοντα που έχει διατηρήσει στενή ευθυγράμμιση με το Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια.

Senator Graham:



I’m getting what I believe to be credible reports that Syrian army forces and Türkiye may be advancing further against our Kurdish allies - a move that I believe would invoke a strong reaction from the United States.



While I support giving this new Syrian… pic.twitter.com/JF0WwX4XKL — Open Source Intel (@Osint613) January 14, 2026

Μήνυμα αποτροπής από τον Αμερικανό γερουσιαστή

Ο Lindsay Graham απηύθυνε ευθέως το μήνυμά του τόσο προς τη Δαμασκό όσο και προς την Άγκυρα, καλώντας τις δύο πλευρές να «επιλέξουν σοφά». Η έμφαση πάντως, που έδωσε χαρακτηρίζοντας τους Κούρδους συμμάχους των ΗΠΑ δείχνει το βάρος που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στον ρόλο τους.

Διαβάστε επίσης