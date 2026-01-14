Οι ΗΠΑ προειδοποιούν Τουρκία και Συρία: «Δεν θα ανεχθούμε επίθεση κατά των Κούρδων»
Σύμφωνα με τον Graham, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προειδοποίηση προς τη συριακή κυβέρνηση και την Τουρκία απηύθυνε ο Αμερικανός γερουσιαστής Lindsay Graham, επικαλούμενος, όπως ανέφερε, αξιόπιστες πληροφορίες ότι δυνάμεις του συριακού στρατού και η Άγκυρα ενδέχεται να προχωρούν σε περαιτέρω επιχειρήσεις εναντίον Κούρδων. Σύμφωνα με τον Graham, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όπως δήλωσε, στηρίζει την επιλογή να δοθεί χρόνος και περιθώριο στο νέο κυβερνητικό σχήμα της Συρίας. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί ή να αποδεχθεί μια απροκάλυπτη επίθεση κατά των Κούρδων συμμάχων, τους οποίους χαρακτήρισε βασική δύναμη στην καταστροφή του χαλιφάτου του ISIS και παράγοντα που έχει διατηρήσει στενή ευθυγράμμιση με το Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια.
Μήνυμα αποτροπής από τον Αμερικανό γερουσιαστή
Ο Lindsay Graham απηύθυνε ευθέως το μήνυμά του τόσο προς τη Δαμασκό όσο και προς την Άγκυρα, καλώντας τις δύο πλευρές να «επιλέξουν σοφά». Η έμφαση πάντως, που έδωσε χαρακτηρίζοντας τους Κούρδους συμμάχους των ΗΠΑ δείχνει το βάρος που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στον ρόλο τους.