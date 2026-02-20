Ιράν: Έφτασε στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford - «Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

Στη Μεσόγειο πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο πέρασε από το Στενό του Γιβραλτάρ. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προετοιμασίες για ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στην Μεσόγειο και οδεύει προς τη Μέση Ανατολή, καθώς θα προσφέρει μεγαλύτερες στρατιωτικές επιλογές στον Ντόναλντ Τραμπ στην περίπτωση που επιλέξει να διατάξει επίθεση εναντίον του Ιράν.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη του στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC δήλωσε ότι κατά τις συνομιλίες στην Γενεύη η αμερικανική πλευρά δεν ζήτησε από την Τεχεράνη να πάψει οριστικά κάθε εμπλουτισμό ουρανίου. Σύμφωνα με τον Αραγτσί, συζητήθηκαν βήματα με τα οποία οι Ιρανοί θα μπορούσαν να πείσουν την Ουάσινγκτον ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου γίνεται για ειρηνικούς σκοπούς και όχι για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

CNN: Ο Τραμπ «δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο καθώς έχει διατάξει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 22 χρόνια.

Αν αποφασίσει να προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ιράν, οι επιλογές του κυμαίνονται από πιο στοχευμένες επιθέσεις έως παρατεταμένες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν ανώνυμα στο δίκτυο CNN.

Ορισμένες επιλογές περιλαμβάνουν ακόμη σχέδια για την εξόντωση κεντρικών προσώπων του καθεστώτος των μουλάδων του Ιράν. Οι ίδιες πηγές είπαν στο CNN ότι υπάρχουν και επιλογές για μεγαλύτερης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα είναι πιο εκτεταμένες σε σχέση με τα στρατιωτικά χτυπήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Φωτ. Αρχείου - Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. US Navy

Άτομα που γνωρίζουν τα αμερικανικά σχέδια ανέφεραν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι έτοιμες και από αυτό το Σαββατοκύριακο για να επιτεθούν στο Ιράν. Ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες που έχουν γνώση των διπλωματικών συνομιλιών με την Τεχεράνη δεν αναμένουν να γίνουν επιθέσεις από τις ΗΠΑ τόσο σύντομα.

Ο απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι από τα ηγετικά πρόσωπα στη διαπραγμάτευση, είναι ένας από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου που ελπίζουν ότι θα καταλήξουν σε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις απόψεις του Κούσνερ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη λάβει κατάλογο στόχων για πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν, ένα σημάδι ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη «πατήσει τη σκανδάλη» για να διατάξει κάποια συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική λύση.

Ωστόσο, πολλοί υποστηρίζουν πλέον ότι οι προοπτικές για μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου είναι όλο και λιγότερες.

