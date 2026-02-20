Ιράν: Έφτασε στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford - «Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για επίθεση κατά του Ιράν ακόμη και από αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το CNN

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιράν: Έφτασε στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford - «Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Μεσόγειο πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο πέρασε από το Στενό του Γιβραλτάρ. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προετοιμασίες για ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στην Μεσόγειο και οδεύει προς τη Μέση Ανατολή, καθώς θα προσφέρει μεγαλύτερες στρατιωτικές επιλογές στον Ντόναλντ Τραμπ στην περίπτωση που επιλέξει να διατάξει επίθεση εναντίον του Ιράν.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη του στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC δήλωσε ότι κατά τις συνομιλίες στην Γενεύη η αμερικανική πλευρά δεν ζήτησε από την Τεχεράνη να πάψει οριστικά κάθε εμπλουτισμό ουρανίου. Σύμφωνα με τον Αραγτσί, συζητήθηκαν βήματα με τα οποία οι Ιρανοί θα μπορούσαν να πείσουν την Ουάσινγκτον ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου γίνεται για ειρηνικούς σκοπούς και όχι για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

CNN: Ο Τραμπ «δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο καθώς έχει διατάξει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 22 χρόνια.

Αν αποφασίσει να προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ιράν, οι επιλογές του κυμαίνονται από πιο στοχευμένες επιθέσεις έως παρατεταμένες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν ανώνυμα στο δίκτυο CNN.

Ορισμένες επιλογές περιλαμβάνουν ακόμη σχέδια για την εξόντωση κεντρικών προσώπων του καθεστώτος των μουλάδων του Ιράν. Οι ίδιες πηγές είπαν στο CNN ότι υπάρχουν και επιλογές για μεγαλύτερης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα είναι πιο εκτεταμένες σε σχέση με τα στρατιωτικά χτυπήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

USS abraham lincoln

Φωτ. Αρχείου - Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

US Navy

Άτομα που γνωρίζουν τα αμερικανικά σχέδια ανέφεραν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι έτοιμες και από αυτό το Σαββατοκύριακο για να επιτεθούν στο Ιράν. Ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες που έχουν γνώση των διπλωματικών συνομιλιών με την Τεχεράνη δεν αναμένουν να γίνουν επιθέσεις από τις ΗΠΑ τόσο σύντομα.

Ο απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι από τα ηγετικά πρόσωπα στη διαπραγμάτευση, είναι ένας από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου που ελπίζουν ότι θα καταλήξουν σε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις απόψεις του Κούσνερ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη λάβει κατάλογο στόχων για πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν, ένα σημάδι ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη «πατήσει τη σκανδάλη» για να διατάξει κάποια συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική λύση.

Ωστόσο, πολλοί υποστηρίζουν πλέον ότι οι προοπτικές για μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου είναι όλο και λιγότερες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αναμετρήθηκε με τα μεγάλα, έτσι έκανε τα αδύνατα, δυνατά

14:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 15% στο χταπόδι, 8% στα καλαμάρια - Πού κυμαίνονται οι τιμές των σαρακοστιανών

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έφτασε στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford - «Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

14:38LIFESTYLE

Ύδρα: Στο λιμάνι τα σκηνικά για το νέο γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ - Δείτε βίντεο του Newsbomb.gr

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Νισύρος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα

14:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Αποεπενδύουν διεθνείς φαρμακευτικές λόγω clawback - Αποσύρθηκαν καινοτόμα φάρμακα για τον καρκίνο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Έβρος: Τα νερά έφτασαν έως τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο - Βίντεο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

IEK Όμηρος Λάρισας: Ανάκληση άδειας - Η αλλαγή χρήσης δόμησης σε εκπαιδευτήριο

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Έξι Ευρωπαίοι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

14:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» του Γιάννη Αγγελάκα, σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργου Γούση

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος Καθαράς Δευτέρας: Γεμάτα λιμάνια και σταθμοί λεωφορείων - Τα μέτρα της Τροχαίας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές - Από τους Iskander στα Shaded μέχρι τον Oreshnik και τις φθηνές ουκρανικές κατασκευές

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Διευθέτηση τουλάχιστον 25 εκατ. δολαρίων με τα θύματα προτείνουν οι εκτελεστές της διαθήκης του

13:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: «Ο γύρος του κόσμου...σε 10 Κυριακές»  

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: 7 τρόποι με τους οποίους άλλαξε ο κόσμος

13:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το επικό σχόλιο Καραλή σε Ντουπλάντις για να… παρατήσει τα άλματα για ένα χρόνο λόγω τραγουδιού!

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πολίτης έκανε «βαρκάδα» με καγιάκ σε πλημμυρισμένο εμπορικό κέντρο - Βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Άντριου: Η φωτογραφία της πτώσης του πρώην «πρίγκιπα Playboy» που κάνει τον γύρο του κόσμου

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη το «τελευταίο αντίο»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Τα 4 δύσκολα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί του ΥΠΠΟ στο Βέλγιο

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Έβρος: Τα νερά έφτασαν έως τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ