Η πρώην σύζυγος του Μπέζος, ΜακΚένζι Σκοτ, δώρισε το 2025 περισσότερα από εκείνον συνολικά

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Η ΜακΚένζι Σκοτ δώρισε το 2025 περισσότερα χρήματα απ’ όσα έχουν προσφέρει συνολικά στη διάρκεια της ζωής τους ορισμένοι από τους πλέον προβεβλημένους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους - μεταξύ αυτών και ο πρώην σύζυγός της, Τζεφ Μπέζος.

Σύμφωνα με το Forbes, μόνο μέσα στο 2025 η 55χρονη φιλάνθρωπος διέθεσε περίπου 7,2 δισ. δολάρια σε 186 οργανισμούς. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ετήσιο ποσό δωρεών που έχει καταγραφεί από το περιοδικό από τότε που ξεκίνησε να παρακολουθεί συστηματικά τους κορυφαίους δωρητές, το 2012.

Περισσότερα σε έναν χρόνο απ’ όσα άλλοι σε μια ζωή

Όπως επισημαίνει το Forbes, το ποσό που δώρισε η Σκοτ μέσα στο 2025 ξεπερνά τις συνολικές δωρεές - σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους - τεσσάρων από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους:

  • Έλον Μασκ (500 εκατ. δολάρια)
  • Λάρι Πέιτζ (100 εκατ. δολάρια)
  • Λάρι Έλισον (1 δισ. δολάρια)
  • Τζεφ Μπέζος (4,7 δισ. δολάρια)

Η Σκοτ καταλαμβάνει σήμερα την τρίτη θέση στη λίστα με τους 25 πιο γενναιόδωρους Αμερικανούς δωρητές, με συνολικές εκτιμώμενες δωρεές ύψους 26,4 δισ. δολαρίων. Μπροστά της βρίσκονται μόνο ο Γουόρεν Μπάφετ και οι Μπιλ Γκέιτς και Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, οι οποίοι μοιράζονται τη δεύτερη θέση.

Η περιουσία της εκτιμάται σήμερα στα 30,9 δισ. δολάρια.

Το διαζύγιο με τον Μπέζος και το μερίδιο στην Amazon

Η ΜακΚένζι Σκοτ και ο Μπέζος χώρισαν το 2019. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Σκοτ έλαβε περίπου 36 δισ. δολάρια και ποσοστό 4% της Amazon.

Έκτοτε, σύμφωνα με το Forbes, έχει δωρίσει το 75% των μετοχών της Amazon που απέκτησε μετά το διαζύγιο.

Η Σκοτ έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη διεθνή επικαιρότητα για το εύρος και την ταχύτητα των δωρεών της. Στα τέλη του 2025, μέσα σε μόλις τρεις μήνες, διέθεσε τουλάχιστον 760 εκατ. δολάρια σε 18 ιστορικά μαύρα πανεπιστήμια και κολέγια (HBCUs). Το 2020 είχε δωρίσει επιπλέον 560 εκατ. δολάρια σε 23 αντίστοιχα ιδρύματα σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, έχει προσφέρει:

  • 45 εκατ. δολάρια στο The Trevor Project
  • 48 εκατ. δολάρια σε σχολεία του Σικάγο
  • 10 εκατ. δολάρια στο Access to Capital for Entrepreneurs

Μελέτη τριετούς διάρκειας που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο από το Center for Effective Philanthropy έδειξε ότι στα έξι χρόνια που μεσολάβησαν από το διαζύγιό της, η Σκοτ έχει διαθέσει περισσότερα από 19 δισ. δολάρια σε πάνω από 2.000 οργανισμούς.

«Μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να κατανοήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο αυτών των δωρεών στον μη κερδοσκοπικό τομέα», αναφέρει η έκθεση. «Ωστόσο, μετά από πέντε χρόνια δωρεών, οι επιπτώσεις στις οργανώσεις που τις έλαβαν παραμένουν συντριπτικά θετικές».

Η ΜακΚένζι Σκοτ εντάχθηκε τον Μάιο του 2019 στο The Giving Pledge, λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της, δεσμευόμενη να διαθέσει τουλάχιστον το μισό της πλούτου της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας, είχε δηλώσει: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τεράστια αξία προκύπτει όταν οι άνθρωποι ενεργούν άμεσα με την παρόρμηση να προσφέρουν. Καμία ώθηση δεν δημιουργεί πιο θετικά κύματα επιρροής από την επιθυμία να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους».

