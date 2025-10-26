Τζεφ Μπέζος: Πώς έπεισε τους γονείς του να επενδύσουν όλες τις οικονομίες τους στην Amazon

Ο Jeff Bezos φεύγει από το ξενοδοχείο του στη Βενετία, Ιταλία, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, πριν από τον πολυαναμενόμενο γάμο του με τη Lauren Sanchez

Ο Τζεφ Μπέζος το 1995 σχετικά άγνωστος ακόμα στον κόσμο της τεχνολογίας, αποφασίζει να εγκαταλείψει την καριέρα του στη Γουόλ Στριτ για να επενδύσει σε ένα ριψοκίνδυνο επιχειρηματικό σχέδιο βασισμένο στο άγνωστο τότε διαδίκτυο με 70% πιθανότητες αποτυχίες, σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις.

Η οικογένεια του Τζεφ Μπέζος, του οποίου ο θετός πατέρας, Μιγκέλ Άνχελ «Μάικ» Μπέζος Πέρεζ, γεννήθηκε στην Κούβα, έδειχνε πάντα ακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Χωρίς να γνωρίζουν περι τίνος πρόκειται αποφάσισαν να υποστηρίξουν την επιχειρηματική ιδέα του Μπέζος.

Ο Jeff Bezos και στο βάθος η Lauren Sanchez Bezos στη Βενετία - Ιταλία (2025) AP/Luca Bruno

Ο ιδρυτής της Amazon προειδοποίησε τους γονείς του για τους κινδύνους, σύμφωνα με τον συγγραφέα Μπραντ Στόουν στο βιβλίο του «The Dream Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon»: «Υπάρχει 70% πιθανότητα να χάσουν τα πάντα. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι μπορώ να γυρίσω σπίτι για την Ημέρα των Ευχαριστιών αν αυτό δεν λειτουργήσει », είπε ο Μπέζος σε εκείνη τη συζήτηση.

Γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου 1964, στο Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, ήρθε στον κόσμο όταν η μητέρα του, Τζάκι Γκίζ, ήταν μόλις 17 ετών και πήγαινε στο λύκειο.

Αφού οι βιολογικοί του γονείς χώρισαν τον επόμενο χρόνο, η Τζάκι παντρεύτηκε τον Μάικ Μπέζος τρία χρόνια αργότερα, ο οποίος υιοθέτησε τον Τζεφ και του έδωσε το επώνυμό του.

Η καριέρα του Μάικ, η οποία περιελάμβανε μια θέση ως μηχανικός στην Exxon Corporation, οδήγησε την οικογένεια να μετακομίσει πρώτα στο Τέξας και στη συνέχεια στη Φλόριντα. Αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, που χαρακτηριζόταν από την υποστήριξη δημιουργικών ιδεών από την παιδική του ηλικία, βοήθησε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του.

Πόσα επένδυσαν οι γονείς του Τζεφ Μπέζος;

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η πρώτη επένδυση της οικογένειας πραγματοποιήθηκε μέσω της αγοράς 582.528 μετοχών της εταιρείας.

Λίγους μήνες αργότερα, επέκτειναν το μερίδιό τους αποκτώντας 847.716 επιπλέον μετοχές, οι οποίες αγοράστηκαν όλες στην τιμή των 17 σεντς ανά μετοχή , μια επένδυση σχεδόν 250.000 δολαρίων.

Η εμπιστοσύνη που δόθηκε στον Μπέζος όχι μόνο επέτρεψε τη γέννηση της Amazon, αλλά και γρήγορα έκανε ολόκληρη την οικογένεια εκατομμυριούχους , με τον ιδρυτή της εταιρείας να εμφανίζεται στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο για αρκετά χρόνια.

Ο επιχειρηματίας εισήλθε στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον με σκοπό να σπουδάσει φυσική, εμπνευσμένος από τον θαυμασμό του για τον Στίβεν Χόκινγκ.

Ωστόσο, σύντομα ανακάλυψε ότι το πραγματικό του κάλεσμα ήταν η τεχνολογία, οπότε επέλεξε να σπουδάσει διπλή ειδίκευση στην ηλεκτρονική και την επιστήμη των υπολογιστών, σύμφωνα με το Make It.

Το οριστικό άλμα στην επιχειρηματικότητα ήρθε το 1995, όταν ο Μπέζος ήταν ανώτερος αντιπρόεδρος στην επενδυτική εταιρεία DE Shaw & Company στη Wall Street.

Αφού προήχθη από τη θέση του ειδικού πληροφορικής, ο Μπέζος αποφάσισε να αφήσει πίσω του τη σταθερότητα της εργασίας του για να ακολουθήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που απαιτούσε μια μεγάλη αρχική επένδυση. Τότε ήταν που ζήτησε από την οικογένειά του όλες τις οικονομίες τους για να χρηματοδοτήσει το έργο που τελικά θα γινόταν ο κολοσσός της Amazon.