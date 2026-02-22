Hyundai: Μικρότερη σχεδιαστική απόσταση μεταξύ των μοντέλων της

Του Γιάννη Σκουφή

Η κορεατική εταιρεία αναγνωρίζει ότι η σημερινή της γκάμα χαρακτηρίζεται από έντονες σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις. Μοντέλα όπως τα Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 9 ή το μικρό Hyundai Inster έχουν πολύ διαφορετικές «προσωπικότητες», κάτι που ενισχύει τη μοναδικότητα, αλλά περιορίζει την οπτική συνοχή της μάρκας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Hyundai Ευρώπης, στόχος είναι τα μελλοντικά μοντέλα να αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη κοινή σχεδιαστική γλώσσα, χωρίς όμως να μετατραπούν σε αντίγραφα το ένα του άλλου.

Η φιλοσοφία «chess piece» του επικεφαλής σχεδιασμού SangYup Lee –όπου κάθε αυτοκίνητο έχει τον δικό του ρόλο και χαρακτήρα– παραμένει, αλλά θα πλαισιωθεί από πιο εμφανή κοινά στοιχεία.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα SUV και crossover της Hyundai θα υιοθετήσουν πιο τετραγωνισμένη και δυναμική αισθητική, εμπνευσμένη από το νέο Hyundai Santa Fe και το υδρογονοκίνητο Hyundai Nexo.

Έτσι τα πιο τονισμένα φτερά, οι καθαρές γραμμές και η πιο στιβαρή εικόνα αναμένεται να χαρακτηρίζουν τα μελλοντικά Tucson, Bayon και τα ηλεκτρικά SUV της μάρκας. Αντίθετα, τα μοντέλα με πιο κλασικά αμαξώματα και αστικό χαρακτήρα θα διατηρήσουν πιο κομψές και αεροδυναμικές αναλογίες.

Το πρωτότυπο Concept Three, που προαναγγέλλει το επερχόμενο Hyundai Ioniq 3, δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση, με πιο ρέουσα σιλουέτα και έμφαση στη σχεδιαστική απλότητα.

Η Hyundai εκτιμά ότι στις πιο μεγάλες κατηγορίες ο σχεδιασμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση αγοράς, ενώ στα πιο μικρά και πιο προσιτά μοντέλα η τιμή παραμένει βασικός παράγοντας.

Με τα επόμενα ηλεκτρικά της, η Hyundai επιδιώκει να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας στον δρόμο. Όχι μέσω ομοιομορφίας, αλλά μέσω μιας πιο ξεκάθαρης σχεδιαστικής «υπογραφής» που θα δένει την οικογένεια μοντέλων σε ένα ενιαίο σύνολο.

