Μειωμένα τα κόστη επισκευής EV, αλλά όχι τα προβλήματα
Η τεχνολογική τους πολυπλοκότητα μετατρέπει ακόμη και μικρές ζημιές σε απαιτητικές επισκευές.
Τα κόστη επισκευής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν, ωστόσο η πραγματική επιβάρυνση για ασφαλιστικές και συνεργεία φαίνεται πως κρύβεται αλλού. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την αμερικανική αγορά, οι επισκευάσιμες ζημιές σε ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν αισθητά μέσα στο 2025, παρότι οι πωλήσεις νέων EV επιβραδύνθηκαν και μέρος του ενδιαφέροντος μετατοπίστηκε προς τα υβριδικά.
Η εξήγηση βρίσκεται στον ίδιο τον στόλο: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν μαζικά τα προηγούμενα χρόνια γερνούν και εμπλέκονται πλέον συχνότερα σε ατυχήματα.
