Μειωμένα τα κόστη επισκευής EV, αλλά όχι τα προβλήματα

Η τεχνολογική τους πολυπλοκότητα μετατρέπει ακόμη και μικρές ζημιές σε απαιτητικές επισκευές.

Newsbomb

Μειωμένα τα κόστη επισκευής EV, αλλά όχι τα προβλήματα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα κόστη επισκευής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν, ωστόσο η πραγματική επιβάρυνση για ασφαλιστικές και συνεργεία φαίνεται πως κρύβεται αλλού. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την αμερικανική αγορά, οι επισκευάσιμες ζημιές σε ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν αισθητά μέσα στο 2025, παρότι οι πωλήσεις νέων EV επιβραδύνθηκαν και μέρος του ενδιαφέροντος μετατοπίστηκε προς τα υβριδικά.

Η εξήγηση βρίσκεται στον ίδιο τον στόλο: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν μαζικά τα προηγούμενα χρόνια γερνούν και εμπλέκονται πλέον συχνότερα σε ατυχήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19ΥΓΕΙΑ

Μελετούν τον εγκέφαλο και ανακαλύπτουν τυχαία μυστηριώδεις δομές: «Αντιπροσωπεύουν ένα νέο πρότυπο»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

08:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ώρα μηδέν» για το Ιράν: Σε στρατιωτική ετοιμότητα οι ΗΠΑ - Τα σενάρια πολέμου και το τελεσίγραφο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μειωμένα τα κόστη επισκευής EV, αλλά όχι τα προβλήματα

08:00LIFESTYLE

Η σύζυγος του Τζέιμς βαν ντερ Μπικ για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν: «Θα μας λείψουν οι άντρες μας»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές – Πλούσια ποικιλία σε σαρακοστιανά εδέσματα

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alfa Romeo Junior Ibrida: Οκτώ χρόνια εγγύηση και όφελος 2.000 ευρώ

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Μικρές πράξεις, μεγάλος έρωτας: Πιλότος φέρνει λουλούδια στη γυναίκα του από κάθε χώρα που επισκέπτεται

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Μάχες» ΑΕΚ-Λεβαδειακός για κορυφή, ΟΦΗ-Παναθηναϊκός για Ευρώπη

07:10WHAT THE FACT

Κίνα: Ανακάλυψαν δεινόσαυρο 28 μέτρων – Ένας νέος κυρίαρχος της Ιουράσιας περιόδου

07:00LIFESTYLE

Η Εριέττα Μανούρη στο Newsbomb: «Η εμφάνισή μου δεν νιώθω ότι με περιόρισε»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» - Τρομακτικές περιγραφές

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με... Γκράμσι ο Τσίπρας «πήγε» Ιταλία: «Η αλήθεια είναι επαναστατική»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις «ύποπτες» γονικές παροχές: Πώς το αφορολόγητο μετατρέπεται σε παγίδα φόρου 30%

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Στο gov.gr οι πολεοδομικές υπηρεσίες: Ενημέρωση μέσω SMS - Τι αλλάζει στις διαδικασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

06:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε υποχωρούν οι βροχές και οι καταιγίδες - Η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά για Καθαρά Δευτέρα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

07:00LIFESTYLE

Η Εριέττα Μανούρη στο Newsbomb: «Η εμφάνισή μου δεν νιώθω ότι με περιόρισε»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» - Τρομακτικές περιγραφές

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μίλησε» η ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια - Συγκλονίζει η μητέρα τους, αγνοείται ο δράστης

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Τι ισχύει για καταστήματα και Βαρβάκειο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος: Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι εν ενεργεία Αρχιεπίσκοπος - Τι είπε για τον διάδοχό του

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε το πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή: Οι θαμώνες βρέθηκαν στο κενό - 9 άτομα στο νοσοκομείο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ