Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφει ο Τύπος παγκοσμίως

Φωτογραφίες που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944.

Ισχυρό αποτύπωμα στον διεθνή Τύπο έχει αφήσει η αποκάλυψη και επικείμενη απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944.

Τα σπάνια ντοκουμέντα, που ήρθαν στο φως έπειτα από δεκαετίες και εμφανίστηκαν προς πώληση σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών, χαρακτηρίζονται από μεγάλα διεθνή μέσα ως «μοναδική μαρτυρία» ενός από τα πιο εμβληματικά εγκλήματα της ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα.

Η ιστορία των φωτογραφιών, η ηθική διάσταση της εμπορίας τους αλλά και η άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης βρίσκονται στο επίκεντρο εκτενών ρεπορτάζ σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Κοινό σημείο σε όλα τα διεθνή μέσα είναι ότι οι φωτογραφίες αντιμετωπίζονται ως εξαιρετικής ιστορικής αξίας ντοκουμέντα. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή ήταν καταγεγραμμένη κυρίως μέσα από γραπτές πηγές και μαρτυρίες επιζώντων, χωρίς αντίστοιχο οπτικό υλικό.

Η διεθνής κάλυψη υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διάσωσης και θεσμικής κατοχύρωσης τέτοιων τεκμηρίων, ιδίως όταν αφορούν εγκλήματα πολέμου και ιστορικά τραύματα που εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη συλλογική μνήμη. Η υπόθεση, όπως αποτυπώνεται στον διεθνή Τύπο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης στην Ευρώπη και το ερώτημα πώς τα τεκμήρια του παρελθόντος προστατεύονται, ερμηνεύονται και μεταδίδονται στις επόμενες γενιές.

The Guardian: «Οι τελευταίες στιγμές πριν από το εκτελεστικό απόσπασμα»

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεση, δίνοντας έμφαση στη συγκλονιστική φύση των εικόνων: «Μπορούμε να δούμε αυτό το θάρρος», γράφει στον τίτλο, μιλώντας για το γεγονός πως οι πατριώτες που εκτελέστηκαν πήγαιναν στο απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά.Το ρεπορτάζ περιγράφει τις φωτογραφίες ως τις πρώτες γνωστές που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές των μελλοθανάτων πριν από την εκτέλεσή τους από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στους 200 κρατούμενους – στην πλειονότητά τους κομμουνιστές, φυλακισμένους ήδη από το καθεστώς Μεταξά – οι οποίοι εκτελέστηκαν ως αντίποινα για τη δράση της Αντίστασης. Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι εικόνες «δίνουν πρόσωπο» σε ένα γεγονός που μέχρι σήμερα ήταν χαραγμένο κυρίως στη συλλογική μνήμη μέσα από μαρτυρίες και ιστορικές καταγραφές.

Παράλληλα, τονίζεται η συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσε η δημοσιοποίησή τους στην Ελλάδα, αλλά και η ταχύτητα με την οποία το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού κινήθηκε για την απόκτησή τους.

New York Times: Οι πρώτες εικόνες της εκτέλεσης

Οι New York Times και το ABC News εστιάζουν στο πώς οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν προς πώληση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι πρόκειται για τις πρώτες γνωστές εικόνες που αποτυπώνουν άμεσα σκηνές λίγο πριν από την εκτέλεση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Τα αμερικανικά μέσα δίνουν επίσης έμφαση στη διαδικασία ελέγχου της αυθεντικότητας του υλικού, αλλά και στο νομικό και πολιτιστικό πλαίσιο που διέπει την απόκτηση και επιστροφή ιστορικών τεκμηρίων εθνικής σημασίας.

Τηλεγράφημα για το θέμα απέστειλε και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.

The Telegraph: «Ένα χαμένο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής μνήμης»

Η βρετανική The Telegraph αναδεικνύει την υπόθεση ως μια ιστορία που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, εντάσσοντάς την στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο μνήμης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φωτογραφίες θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιο οπτικό τεκμήριο ναζιστικού εγκλήματος σε ελληνικό έδαφος. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο συμβολικό βάρος της εκτέλεσης της 1ης Μαΐου 1944, που έχει καταγραφεί ως μία από τις πλέον εμβληματικές πράξεις αντιποίνων στην κατεχόμενη Ευρώπη.

France24: Ηθικά ερωτήματα για την εμπορία ιστορικών ντοκουμέντων

Το γαλλικό διεθνές δίκτυο France 24 εστιάζει, πέρα από το ιστορικό σκέλος, και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την εμπορία φωτογραφιών που απεικονίζουν εγκλήματα πολέμου.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι η πώληση τέτοιου υλικού εγείρει ζητήματα δεοντολογίας και σεβασμού προς τα θύματα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να εντάξει το αρχείο σε δημόσια συλλογή, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρησή του ως ιστορικό τεκμήριο και όχι ως αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης.

