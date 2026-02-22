Καιρός: Πότε υποχωρούν οι βροχές και οι καταιγίδες - Η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά για Καθαρά Δευτέρα

Η εικόνα του καιρού την Καθαρά Δευτέρα αλλά και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου, Καθαρή Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025. 

EUROKINISSI.
Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας καθορίζουν το σκηνικό του καιρού στην χώρα σήμερα, με σαφή βελτίωση όμως από το απόγευμα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ αναμένονται και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου και του Ιονίου. Πιο συγκεκριμένα:

Μεμονωμένες καταιγίδες: Θα εκδηλωθούν στην Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το νότιο Ιόνιο.

Πρωινά φαινόμενα: Στα Δωδεκάνησα οι καταιγίδες θα περιοριστούν στις πρώτες πρωινές ώρες.

Βελτίωση: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν στα βόρεια, ενώ από το βράδυ η βελτίωση θα επεκταθεί σταδιακά και στις κεντρικές περιοχές.

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας

Η ηλιοφάνεια και οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, ύστερα από μία περίοδο βροχών και υγρασίας.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζει την αναλυτική πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα και τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, ήπιους ανέμους και περιορισμένες τοπικές βροχές.

«Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, φαίνεται πως ήρθε η ώρα να… ξεμουλιάσουμε», όπως σημειώνει.

Καθαρά Δευτέρα: Στην Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Τρίτη: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και προς τη νύχτα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη: Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Μεσοβδόμαδα: Από τα μέσα της εβδομάδας και για περίπου έξι έως επτά ημέρες, ο καιρός προβλέπεται σταθερά καλός σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς βροχές. Η ατμόσφαιρα θα είναι ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία. Πρόκειται για μια περίοδο ιδανική για εξωτερικές εργασίες, μετακινήσεις και δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

