Κακοκαιρία: Μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν σε Ήπειρο και Θράκη - Χάρτης

Μεγάλα ύψη βρόχοπτωσης καταγράφηκαν την Παρασκευή (20/02) και το Σάββατο (21/02), με την Ήπειρο και τη Θράκη να βρίσκονται στο επίκεντρο του κύματος της κακοκαιρίας.

Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν το διήμερο Παρασκευής 20/02 και Σαββάτου 21/02 στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στην Ήπειρο και στη Θράκη, όπως παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω χάρτη.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο έφτασε τα 82 mm (έως το απόγευμα του Σαββάτου 21/02).

