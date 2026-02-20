Καιρός: Στην Ήπειρο το μεγαλύτερο ύψος βροχής - Δείτε χάρτη

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου σημειώθηκαν και σημαντικά ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 να καταγράφεται στα Θεοδώριανα Άρτας με 78,6 mm.

Δείτε χάρτη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της Λευκάδας

Δεκτό έγινε το αίτημα που κατέθεσε ο δήμος Λευκάδας στο αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να χαρακτηριστούν κάποιες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δημοτικές ενότητες Λευκάδας, Ελλομμένου και Απολλωνίων.

