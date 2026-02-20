Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Έντονη βροχόπτωση στην εθνική οδό, στο ύψος της Θήβας

Βίντεο ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας, με έντονη βροχή περί τις 4 το απόγευμα στην εθνική οδό, στο ύψος της Θήβας.

Η βροχή είναι έντονη και η ορατότητα πολύ περιορισμένη, ενώ η κίνηση είναι αυξημένη, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι εκδρομείς του τριημέρου της Αποκριάς.

Ήδη η κακοκαιρία και η αυξημένη κίνηση έχουν προκαλέσει προβλήματα, με το μποτιλιάρισμα να είναι έντονο από το 101ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Πέμπτη επικαιροποιήθηκε σήμερα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

