Ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Η πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα
Μπορεί ο καιρός σήμερα να είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι εκδρομείς του τριημέρου δεν θα αντιμετωπίσουν έντονα καιρικά φαινόμενα και θα απολαύσουν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και το πέταγμα του χαρταετού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το Σάββατο στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 14 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι - απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

