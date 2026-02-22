Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

Snapshot Άνδρας δέχτηκε επίθεση από λύκο ενώ έτρεχε σε μονοπάτι ανάμεσα στο Κρυονέρι και το Τατόι.

Ο λύκος τον δάγκωσε και έσκισε τα ρούχα του.

Ο άνδρας προσπάθησε να απομακρυνθεί με αργά βήματα και ελιγμούς για να μην τρομάξει το ζώο. Snapshot powered by AI

Ο περιπατητής που δέχτηκε επίθεση από λύκο το πρωί του Σαββάτου (21/02) στην περιοχή ανάμεσα στο Κρυονέρι και το Τατόι, μίλησε για τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε.

Ο άνδρας ξεκίνησε τη διαδρομή του στις 08:30 σε βασικό μονοπάτι του δάσους κι ενώ έτρεχε, συνάντησε δύο λύκους που κινούνταν προς το μέρος του.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω.

Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα.

Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», ανέφερε στην ΕΡΤ.

Όπως επεσήμανε, ο λύκος τον ακολούθησε για περίπου 500 μέτρα, ενώ του προκάλεσε εκδορές και φθορές στα ρούχα. Το περιστατικό έληξε όταν το ζώο σταμάτησε και παρέμεινε ακίνητο, παρακολουθώντας τον άνδρα να απομακρύνεται.

