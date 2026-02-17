Ιωάννινα: Αγέλη λύκων «πολιορκεί» οικισμό στο Ζαγόρι - Έρχονται δίπλα σε σπίτια

Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους η επανειλημμένη εμφάνιση αγέλης λύκων στο Σκαμνέλι του Ζαγορίου, καθώς τα άγρια ζώα πλησιάζουν πλέον σε μικρή απόσταση από τα σπίτια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κτηνοτρόφων, οι λύκοι κινούνται στην περιοχή για περισσότερο από έναν μήνα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και αποδεκατίζοντας κοπάδια.

Τις μέρες αυτές η αγέλη έφτασε μέχρι τον οικισμό κυνηγώντας αγελάδα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια ζώων και ανθρώπων.

Η παρουσία των λύκων καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο να δείχνει τα ζώα να κινούνται κοντά σε κατοικίες και να παρατηρούν τον χώρο γύρω τους, επιβεβαιώνοντας τη συχνή προσέγγισή τους στο χωριό.

Οι κάτοικοι ζητούν τη λήψη μέτρων, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις σε κοπάδια συνεχίζονται, ενώ εκφράζουν φόβους για περαιτέρω περιστατικά όσο η αγέλη παραμένει στην περιοχή.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

