Ιωάννινα: Αστυνομικός τραυματίας σε σύλληψη - Γυναίκα τον δάγκωσε στο χέρι

Ένα περιστατικό ρουτίνας οδήγησε στον τραυματισμό ενός αστυνομικού στα Ιωάννινα, ο οποίος δέχθηκε δάγκωμα στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, τέσσερις υπήκοοι Σιέρα Λεόνε που διαμένουν σε δομή της περιοχής είχαν επισκεφθεί χώρο επιχείρησης στον οποίο εργαζόταν το προηγούμενο διάστημα.

Οι τέσσερις αλλοδαποί είχαν απολυθεί αλλά δεν τους είχε αποδοθεί το σύνολο το ποσό που τους οφειλόταν.

Είχαν βρεθεί και άλλες φορές στο χώρο της μονάδας από όπου εισέπρατταν μόνο υποσχέσεις.

Αυτή την φορά έκαναν σαφή την πρόθεσή τους να μην αποχωρήσουν αν δεν τους καταβληθούν τα χρήματα που τους οφείλονται.

Από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στο Βόλο έγινε αναφορά στην Αστυνομία με αποτέλεσμα να κινηθεί περιπολικό για την σύλληψη των τεσσάρων αλλοδαπών.

Την ώρα που ο αστυνομικός είχε συλλάβει την γυναίκα για την οδηγήσει στο περιπολικό δέχθηκε δάγκωμα στο χέρι.

Οι τέσσερις αλλοδαποί μετά την σύλληψη και την δικογραφία που σχηματίστηκε αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο αστυνομικός έκανε μήνυση στην γυναίκα που τον δάγκωσε.

