Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στο Πασακάκι - Μία γυναίκα τραυματίας
Η 58χρονη οδηγός της μοτοσικλέτας μετά τη σύγκρουση του δίκυκλου με αυτοκίνητο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτη στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίας στο Πασακάκι.
Μια γυναίκα τραυματίστηκε, μετά τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με αυτοκίνητο, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν να μην έχουν διευκρινιστεί.
Η 58χρονη γυναίκα, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομισθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάσταση της υγείας της να μη διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των αιτιών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59 ∙ LIFESTYLE
Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef
23:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
19:48 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ
06:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ