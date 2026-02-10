Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στο Πασακάκι - Μία γυναίκα τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτη στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίας στο Πασακάκι.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε, μετά τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με αυτοκίνητο, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν να μην έχουν διευκρινιστεί.

Η 58χρονη γυναίκα, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομισθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάσταση της υγείας της να μη διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των αιτιών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

