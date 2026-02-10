Μεθυσμένος 62χρονος οδηγούσε για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ - Έπεσε πάνω σε νταλίκα

Απίστευτη και άκρως επικίνδυνη πορεία ακολούθησε 62χρονος με το αυτοκίνητό του το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, ο οποίος οδηγούσε για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ.

Ο οδηγός ξεκίνησε νωρίς το πρωί με κατεύθυνση προς Λαμία, ωστόσο από τον κόμβο Αερινού μπήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και οδηγούσε αντίθετα για περίπου 25 χιλιόμετρα, μέχρι να σταματήσει λίγο πριν τον κόμβο του Αλμυρού όταν και συγκρούστηκε με νταλίκα, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr ο 62χρονος είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του προς τη Λαμία όπου δικαζόταν για παλιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Το παράδοξο είναι πως μετά το τροχαίο που προκάλεσε, αποδείχθηκε πως οδηγούσε μεθυσμένος για ακόμα μια φορά.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από διερχόμενους οδηγούς που είδαν τι συνέβαινε και άμεσα στο σημείο πήγε περιπολικό της Τροχαίας τοποθετώντας κώνους πριν το σημείο του ατυχήματος για προειδοποίηση των άλλων οδηγών που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ο 62χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και οδηγήθηκε στα Δικαστήρια για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου.