Κρήτη: Μπετονιέρα έπεσε από γέφυρα στον δρόμο προς Σίσες Ρεθύμνου - Δεν υπήρξε τραυματισμός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στην Κρήτη, στον δρόμο προς τις Σίσες Ρεθύμνου, όταν μπετονιέρα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται κατέληξε εκτός δρόμου, πέφτοντας από γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr φαίνεται να λύθηκε το χειρόφρενο τις μπετονιέρα, προκειμένου να βγει εκτός δρόμου και να πέσει τελικά από τη γέφυρα, δίχως ωστόσο να σημειωθεί τραυματισμός από το περιστατικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με συμμετοχή ομάδας της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, καθώς και πυροσβεστικών δυνάμεων από το Ρέθυμνο. Στο σημείο κλήθηκε και η ΕΜΑΚ, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε εγκλωβισμός ή τραυματισμός ατόμου στο όχημα βαρέως τύπου, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις να αποχωρήσουν.