Τροχαίο με παράσυρση πεζού στα Χανιά - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

Ένα άτομο τραυματίστηκε από το περιστατικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στα Χανιά - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (09/02) στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός μετά το συμβάν εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

*Με πληροφορίες από zarpanews.gr

