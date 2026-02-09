Τροχαίο με παράσυρση πεζού στα Χανιά - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
Ένα άτομο τραυματίστηκε από το περιστατικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (09/02) στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά.
Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο οδηγός μετά το συμβάν εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.
*Με πληροφορίες από zarpanews.gr
