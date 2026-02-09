Τροχαίο με παράσυρση πεζού στα Χανιά - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (09/02) στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός μετά το συμβάν εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

*Με πληροφορίες από zarpanews.gr

