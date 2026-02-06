Σεισμός 3,5 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 03:34.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/2), στις 03:34, σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κρήτης.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 27,5 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 52 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.
3,7 Ρίχτερ από το EMSC
H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 27 χλμ., και επίκεντρο τα 68 χλμ. δυτικά της Κισσάμου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:01 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς μπορούν να σας κλέψουν μέσω POS: Μακρινή πιθανότητα ή αστικός μύθος;
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
04:32 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης
02:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Έφτασε στο Ομάν ο Αμπάς Αραγτσί
00:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Συμφωνία για Γιάγκουσιτς, έρχεται στην Αθήνα ο Κροάτης
06:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν
14:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ