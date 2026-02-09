Χανιά: Καθηγητής δέχθηκε επίθεση από εξωσχολικούς και κατέληξε στο νοσοκομείο

Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε αυτή τη φορά σε σχολείο στα Χανιά, με εκπαιδευτικό να δέχεται επίθεση κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του στο σχολείο που εργάζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr το περιστατικό έγινε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου όταν ο εκπαιδευτικός προσπάθησε να απομακρύνει από το σχολείο, κάποιον εξωσχολικό.

Τότε δέχθηκε επίθεση από τον εξωσχολικό με γροθιές στο πρόσωπο και στη συνέχεια, παρότι ο εκπαιδευτικός είχε πέσει στο έδαφος από τα χτυπήματα, ο φερόμενος ως δράστης συνέχισε να τον χτυπά με κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

