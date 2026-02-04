Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

Τραγικές στιγμές σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (01/02) στη Χαλκίδα, όταν ένας καυγάς μεταξύ συζύγων εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό με θύμα τη μητέρα, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους, σε περιοχή της Νέας Αρτάκης.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, όταν κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του άρπαξε το παιδί και έφυγε τρέχοντας από το σπίτι μέσα στη νύχτα για να σωθεί.

Όταν απομακρύνθηκε αρκετά πήρε την αστυνομία που έφτασε στο σημείο που βρισκόταν.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κατάθεση και εν συνεχεία η γυναίκα προχώρησε σε μήνυση κατά του συζύγου της.

